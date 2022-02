Rückblick Dorfgeschichten – damals in Amriswil: Das herzige Marteli gefiel dem Jakob gut Martj Schrepfer-Münger wohnt schon ihr ganzes Leben in Amriswil. Rund 15 Jahre war sie als Milchwägerin unterwegs. Yvonne Aldrovandi-Schläpfer Jetzt kommentieren 28.02.2022, 18.30 Uhr

Martj Schrepfer sitzt in ihrem Wintergarten in Amriswil. Sie hält eine Kuhglocke mit der Aufschrift «Jubiläumsschau 1979 – 75 Jahre V.Z.G. Amriswil» (Viehzuchtgenossenschaft). Bild: Yvonne Aldrovandi-Schläpfer

«Amriswil bedeutet mir sehr viel. Schliesslich wohne ich ja schon nahezu 100 Jahre hier», erzählt Martj Schrepfer-Münger und lacht. Die 93-Jährige hat acht Kinder, zehn Grosskinder und sieben Urgrosskinder. Aufgewachsen ist sie zusammen mit ihrem Bruder Alfred auf einem Landwirtschaftsbetrieb in der Spitzerüti bei Amriswil. Martjs Mann Jakob war ebenfalls ein Amriswiler – aufgewachsen als Bauernsohn im Räuchlisberg.

«Von der Spitzerüti gingen wir in den Räuchlisberg zur Schule. Dort gab es eine Gesamtschule – alle acht Schulklassen, von der ersten bis zur achten Klasse, wurden von nur einem Lehrer unterrichtet. Walter Müller war acht Jahre lang mein Lehrer», erzählt Martj Schrepfer und ergänzt, dass sie bereits auf dem Schulweg ihrem späteren Ehemann begegnet sei. «Ich war damals in der ersten Klasse im Räuchlisberg, und Jakob in der ersten Sekundarschulklasse in Amriswil. Schon damals hat er seinen Mitschülern erzählt, dass ihm das kleine herzige Marteli gut gefallen würde», verrät sie schmunzelnd.

Früher sei auf dem Lande klar gewesen, dass die Arbeit auf dem eigenen Hof der Schule vorgehe. Im Frühsommer gab es jeweils «heufrei». Diese schulfreien Tage konnten die Lehrkräfte in Absprache mit den Bauern je nach Wetter ganz spontan ansetzen. Martj Schrepfer half gerne zu Hause auf dem Bauernhof mit.

«Ich wusste schon früh, dass ich einmal einen Bauern heiraten möchte.»

Martj und Jakob Schrepfer wohnten nach ihrer Heirat, im Jahr 1951, in der Spitzerüti «Auf dem Bauernhof meiner Eltern haben wir gearbeitet, bis dieser von meinem Bruder Alfred übernommen wurde», erzählt Martj Schrepfer. 1958 bot sich Schrepfers die Gelegenheit, einen Landwirtschaftsbetrieb in Köpplishaus zu pachten. «An den Umzug von der Spitzerüti nach Köpplishaus erinnere ich mich noch gut. Mit Traktor und einem Anhänger aus Holz, einem sogenannten Brückenwagen, haben wir unser ganzes Hab und Gut gezügelt. Damals hatten wir ja bereits fünf Kinder», erzählt Martj Schrepfer. Ihr Mann auf dem Traktor und sie hinterher auf dem Fahrrad.

Bäckerei Egli und Restaurant Frohsinn in Köpplishaus

Diesen Bauernhof in Köpplishaus gibt es heute noch, wobei keine Landwirtschaft mehr betrieben wird. Drumherum sind aber über all die Jahre Wohn- und Geschäftshäuser entstanden. Nebst Viehhaltung betrieben Schrepfers auch Ackerbau. «Wir hatten Weizen und Gerste, liessen das Korn auswärts mahlen und brachten dann das Mehl dem Bäcker Egli», erzählt die Amriswilerin. In Köpplishaus habe es nämlich eine Bäckerei gegeben und im gleichen Haus das Restaurant Frohsinn, das ebenfalls von der Familie Egli geführt wurde. «Das Brot haben wir dann in dieser Bäckerei geholt. Wir waren Selbstversorger und mussten nur selten im Dorf Amriswil einkaufen.»

Einmal im Jahr sei der Störmetzger auf den Hof gekommen und habe ein Schwein oder ein Kalb geschlachtet. Das Fleisch sei danach in einem Kühlfach in der Käserei Schrofen aufbewahrt worden. Sie sagt:

«Denn wir hatten damals noch keinen Gefrierschrank zu Hause.»

Auf den Höfen fanden auch Notschlachtungen von Kühen statt, bei denen die ansässigen Bauern zum Bezug von sogenanntem «Assekuranzfleisch» verpflichtet waren. Um dieses Fleisch länger haltbar zu machen, sei es in einen Wein-Essig-Sud eingelegt worden. Daraus sei dann ein Sauerbraten entstanden.

Das Wäschewaschen war einst ein sehr aufwendiger Teil der Hausarbeit. «Daheim in der Spitzerüti hatten wir in unserer Waschküche einen Waschhafen, den meine Mutter mit Holz beheizte. In Köpplishaus hatte ich dann meine erste elektrische Waschmaschine.» Pampers seien damals noch ein Fremdwort gewesen. Die vielen Stoffwindeln habe sie draussen an einer riesigen Wäscheleine in ihrem Garten jeweils zum Trocknen aufgehängt. Früher habe es auch noch zwei Postzustellungen am Tag gegeben – eine am Vormittag und eine am Nachmittag. «Das sind noch Zeiten gewesen», sinniert Martj Schrepfer.

Auf dem Amriswiler Viehmarktplatz, gleich neben dem Radolfzeller Park, fanden die alljährlichen Viehschauen statt. Auch Schrepfers brachten lange Zeit ihr Vieh zur Schau dorthin. Einige gravierte und verzierte Kuhglocken, die in Schrepfers Haus hängen, sind bleibende Erinnerungen an damals.

Frauen am Steuer waren damals eine Ausnahme

Mit etwa 40 Jahren lernte Martj Schrepfer Auto fahren. Damals waren Frauen am Steuer eher eine Ausnahme. «Mit acht Kindern war ich auf eine flexible Mobilität angewiesen. Wenn eines der Kinder zum Arzt musste, konnte ich mit unserem Auto hinfahren.» Ihr Mann habe im Jahr 1967, im Alter von 46 Jahren, den Führerschein gemacht – auf die Konfirmation hin der ältesten Tochter. Ihr erstes Auto sei dann ein Volkswagen gewesen. Zuvor waren Martj und Jakob Schrepfer mit ihrer Vespa unterwegs. «Ich habe auf einem Feldweg mit der Vespa fahren gelernt», erzählt Martj Schrepfer und lacht dabei herzhaft.

Anfangs war Jakob Schrepfer einmal monatlich als Milchwäger in Amriswil und Umgebung tätig. Später hat dann seine Frau Martj diese Funktion übernommen. Insgesamt habe sie es etwa 15 Jahre gemacht. «Bis ich 81 Jahre alt war, ging ich im Auftrag der Viehzuchtgenossenschaft Milchwägen. Dabei werden die Milchproben in Fläschchen abgefüllt, um die Milchleistung jeder Kuh zu bestimmen. Anschliessend werden unter anderem Fett- und Eiweissgehalt in einem auswärtigen Labor ermittelt.» Mit den Käsereimitgliedern hätten sie jedes Jahr ein Carreisli gemacht – eintägige, manchmal sogar zweitägige.

«Diese Ausflüge waren für uns wie Ferien. Denn eigentliche Ferien kannten wir nicht.»

Lange Zeit war Martj Schrepfer im Gemeinnützigen Frauenverein. Deshalb hat sie nach ihrer Pensionierung noch einige Jahre in der damaligen Cafeteria im Alters- und Pflegezentrum Amriswil Freiwilligenarbeit geleistet. «Es war eine sehr schöne Zeit – all die Begegnungen mit den Heimbewohnerinnen und -bewohnern.» Ebenfalls nach ihrer Pensionierung ging Martj Schrepfer noch viele Jahre auswärts Beeren pflücken.

Ihre grosse Leidenschaft sei – heute noch wie damals – der Garten und ihre Blumen. Man spürt ihre Passion: Mitten im Januar blühen bei Martj Schrepfer die Geranien in ihrem Wintergarten.

