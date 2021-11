Rudern Wegen anhaltender Hüftschmerzen: Olympionike Nico Stahlberg beendet seine Karriere Der 30-jährige, zweimalige Olympiateilnehmer Nico Stahlberg zieht einen Schlussstrich unter seine Zeit als Spitzensportler. Gesundheitliche Gründe zwingen den Thurgauer dazu. Dem Rudern will Stahlberg aber treu bleiben. Raya Badraun 24.11.2021, 05.25 Uhr

Für Nico Stahlberg (hier anlässlich der EM 2019 auf dem Rotsee) beginnt ein neuer Lebensabschnitt. Alexandra Wey/Keystone (2. Juni 2019)

Der Thurgauer Nico Stahlberg ist keiner, der einfach hinwirft. Während seiner Karriere als Ruderer stand er immer wieder auf dem Podest, erhielt Applaus und Glückwünsche. Er war an zwei Olympischen Spielen, kann sich U23-Weltmeister nennen und ist Gesamtweltcupsieger. Doch es gab auch die anderen Momente, die schmerzhaften. Sie sagen meist mehr aus über einen Menschen als diejenigen im Scheinwerferlicht. Immer wieder war er Stammgast beim Physiotherapeuten, immer wieder musste er das Boot wechseln, sich einen neuen Platz suchen.

Zwar feierte er so grosse Erfolge im Skiff, verpasste aber auch die Olympiaqualifikation für Tokio 2020. Statt sich über das gewonnene Jahr durch die Verschiebung der Sommerspiele freuen zu können, machte ihm der Körper zu schaffen. Zwei Operationen an der Hüfte musste er schliesslich über sich ergehen lassen. Die erste im Oktober vor einem Jahr, die zweite vor wenigen Wochen.

Die Leidenschaft hielt das innere Feuer am Lodern

In den vergangenen Jahren wurde Stahlberg oft gefragt, ob er nicht über einen Rücktritt nachdenken würde. Auch Stahlberg stellte sich diese Frage. Am Ende stand er jedoch immer wieder auf, setzte sich für seinen Sport ein, für seine Leidenschaft. «Weil ich immer mit Freude gerudert bin», sagt er heute. Auch in diesem Jahr mit 29 Jahren hat er die Rückkehr zum Leistungssport noch einmal versucht. Nach der Rehabilitation startete er einen neuerlichen Aufbau. Er trainierte auf dem Bodensee mit Ueli Bodenmann, seinem Jugendtrainer, reiste in Trainingslager und er hatte wieder Kontakt mit dem Ruderverband. «Sie unterstützten mich beim Aufbau», sagt Stahlberg. Doch der Körper zeigte ihm wiederum die Grenzen auf. Die linke, nicht operierte Hüfte zeigte in Leistungstests Defizite. Die Schmerzen tauchten beim Rudern wieder auf. «Früher holte ich meine Motivation auf dem See, wenn das Boot über das Wasser glitt», sagt Stahlberg. Nun musste er wieder eine Pause einlegen, die Freude schwand.

Zusammen mit seinem Arzt entschied er sich für eine weitere Operation. Im Oktober wurde diese durchgeführt, momentan befindet sich der Schönenberger in der Reha. Es wird Februar werden, bis er wieder alles machen kann. Laufen geht bereits. Für weite Strecken oder unwegsames Gelände braucht er allerdings noch seine Gehstöcke. Stahlberg sagt:

«Klar würde man gerne mit dem besten Rennen aufhören. Doch diesen Moment zu erwischen, ist schwierig.»

Es gebe so viele Höhen und Tiefen im Spitzensport. Zudem hatte er immer die Motivation, um weiterzumachen.

Bis zu 17 Trainings in einer Woche

Nun aber zieht er einen Schlussstrich. «Nach der Reha könnte ich im Frühling wieder einsteigen», sagt Stahlberg. «Doch die Zeit würde nicht reichen bis zu den Olympischen Spielen 2024.» Das ist aber längst nicht mehr der einzige Grund. Vieles kommt zusammen. Er sagt:

«Ich habe mich auch gefragt, ob ich noch bereit bin, alles dem Leistungssport unterzuordnen.»

Als Profiruderer trainierte er bis zu 17-mal pro Woche. Seine Antwort war dieses Mal nein. Im kommenden Sommer wird er seine Bachelorarbeit abgehen, das Forstwirtschaftsstudium beenden. Weiter hinausschieben ist keine Option mehr für ihn. Damit beginnt ein neuer Lebensabschnitt. Nach 19 Jahren als Ruderer ist der Sport plötzlich nicht mehr der Mittelpunkt seines Lebens. Ein Bestandteil wird er bleiben. Beim Ruderclub Kreuzlingen will er im Vorstand mithelfen und im Leistungssport seine Erfahrung weitergeben. Ein Zuschauer wird Stahlberg nicht werden. Er liebäugelt bereits mit Wettkämpfen im In- und Ausland, wenn auch nicht mehr mit den ganz grossen.