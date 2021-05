Rothenhausen Weder Brandstiftung noch Tierquälerei: Keine Anzeige gegen einen Thurgauer Bauern nach dem Tod von 150 Schweinen bei einem Stallbrand Anfang Februar starben bei einem Brand 150 Schweine. Die Staatsanwaltschaft Thurgau teilt nun mit, dass die Ermittlungen keine bestimmte Brandursache ergeben haben. Auch der Tatbestand der Tierquälerei konnte nicht erwiesen werden. Die Strafuntersuchung aufgrund einer Anzeige der Tierschutzorganisation Peta wurde deshalb eingestellt. Sabrina Bächi 19.05.2021, 18.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der Schweinestall in Rothenhausen brannte in der Nacht vom 1. Februar. Bild: Sabrina Bächi

In der Nacht vom 1. Februar brannte in Rothenhausen ein Schweinestall. Der dicke Rauch und die Flammen waren weit herum zu sehen und liessen nichts Gutes ahnen. Am nächsten Tag war klar: 150 Schweine starben beim Brand, Menschen wurden keine verletzt. Nun steht fest, dass für den betroffenen Landwirten keinerlei strafrechtlichen Konsequenzen folgen.

Das Ausmass des Schadens war emotional schwer zu ertragen. Das spürten nicht nur die Besitzer, sondern auch auch die Mitglieder der Feuerwehr Bussnang-Rothenhausen. Zum einen versuchten sie während des Brandes einzelne Tiere zu retten, zum anderen hatten sie am Tag nach dem Brand die Aufgabe, die toten Tiere zu bergen.

Ein paar der Schweine konnten gerettet werden. Bild: Brk News

Die meisten ertranken in der Gülle

Bei den Aufräumarbeiten wurde klar, dass viele der Tiere nicht in den Flammen zu Tode kamen, sondern in der Gülle ertrunken sind. Grund dafür waren die geschmolzenen Bodenplatten. Denn der Stall ist ein Aufzuchtstall. Der Teil, der niederbrannte, beherbergte vor allem Ferkel, die zwecks besserer Wärmeverteilung auf Plastikboden mit Bodenheizung standen. Als die Plastikböden schmolzen, fielen die Tiere in den Güllekanal darunter.

Wie die Staatsanwaltschaft nun mitteilt, konnte gemäss Bericht des Brandermittlungsdienstes der Kantonspolizei Thurgau kein sicherer Beweis für eine bestimmte Brandursache erbracht werden. Im Vordergrund steht jedoch eine technische Ursache im Zusammenhang mit einem Warmlufterzeuger, der sich im Stall befunden hat. Marco Breu, Mediensprecher der Staatsanwaltschaft, sagt:

Marco Breu Mediensprecher der Staatsanwaltschaft Thurgau. Bild: Andrea Stalder

«Es ist aber festzuhalten, dass keinerlei Hinweise auf eine vorsätzliche Brandverursachung gefunden wurde.»

Aufgrund der Ermittlungen hat die Staatsanwaltschaft keine Strafuntersuchung wegen Brandstiftung oder fahrlässiger Verursachung einer Feuersbrunst eingeleitet.

Tierschutzorganisation erstattete Anzeige

Wegen des Brandes hat die Tierschutzorganisation Peta Anzeige bei der Staatsanwaltschaft wegen Tierquälerei eingereicht. Doch auch dieser Tatbestand kann ausgeschlossen werden, heisst es seitens Staatsanwaltschaft. Die eröffnete Strafuntersuchung wurde deshalb eingestellt. «Es konnte ausgeschlossen werden, dass es sich um vorsätzliche Tierquälerei handeln könnte», sagt Breu.

Aber auch in Bezug auf eine fahrlässige Begehung, insbesondere in Bezug auf die Brandschutzvorkehrungen für Ställe, konnte der Straftatbestand der fahrlässigen Tierquälerei als eindeutig nicht erfüllt abgeklärt werden. Die Einstellungsverfügung sei jedoch noch nicht in Rechtskraft erwachsen.

Die Tierschutzorganisation reagiert auf den Entschluss der Staatsanwaltschaft nicht gänzlich erfreut. «Wir sind nicht glücklich darüber, aber sind für die monatelangen Bemühungen der Staatsanwaltschaft dankbar», sagt Ilana Bollag von Peta. Man wolle aber grundsätzlich erreichen, den Diskurs über die Brandschutzsicherheit in Tierställen voranzutreiben. «Brände in Tierställen haben oft technische Ursachen, es braucht hier mehr Kontrollen», sagt Bollag.

Auch Landwirte sollten an der Brandschutzsicherheit interessiert sein, schliesslich sei es auch für sie ein grosser Verlust, wenn Tiere im Feuer umkommen. Alleine dieses Jahr gab es bereits vier Stallbrände schweizweit. 210 Tiere kamen dabei um. Auch auf politischer und rechtlicher Ebene fordert Peta die Anpassung der Kontrollen und Sicherheit in den Ställen. Ilana Bollag sagt:

«Wenn 150 Menschen im Feuer umgekommen wären, würde man die Sache ganz anders behandeln.»