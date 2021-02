Rothenhausen Stall brennt nieder: Mehrere Schweine sterben in den Flammen – Menschen wurden keine verletzt Am späten Montagabend hat ein Schweinestall in Rothenhausen gebrannt. Trotz Einsatz der Feuerwehr und einer mutigen Befreiungsaktion eines Dorfbewohners, sind mehrere Tiere in den Flammen zu Tode gekommen. Mario Testa 02.02.2021, 09.50 Uhr

Die Rauchfahne und die Flammen waren am Montag weit herum zu sehen. Bild: Sabrina Bächi

Am späten Montagabend bemerkten Anwohner Rauch, der von einem Schweinestall in Rothenhausen aufstieg. Um 22.40 Uhr ist bei der Notrufzentrale des Kantons Thurgau die Meldung über einen Brand eingegangen. «Ich dachte zuerst, da lässt jemand Feuerwerk ab, so hat es zumindest getönt. Als ich dann nach draussen ging sah ich den Rauch und das Feuer», sagt eine Anwohnerin. Sie habe noch gehofft, es handle sich nur um einen alten Schopf, doch es war der Schweinestall, der in Flammen stand.