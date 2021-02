Rothenhausen Brand im Schweinestall: «Die meisten Tiere sind in der Gülle ertrunken» Am Montagabend brannte in Rothenhausen ein Schweinestall. Obwohl die Feuerwehr schnell vor Ort war, kam für 150 Tiere jede Hilfe zu spät. Sabrina Bächi 05.02.2021, 17.30 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Wenige Tage nach dem Brand ist gut zu sehen, wo das Feuer gewütet hat. Bild: Mario Testa (Rothenhausen, 5. Februar, 2021)

Was bisher geschah Am Montagabend, 1. Februar, brannte in Rothenhausen ein Schweinestall

Die Feuerwehr Bussnang-Rothenhausen war schnell vor Ort und konnte den Brand in rund zwei Stunden löschen

In Mitleidenschaft wurde vor allem der mittlere Teil des Stalls gezogen. 150 Schweine starben.

Die Brandursache ist weiterhin Teil der Ermittlungen

Am Montagabend um halb elf passierte es. Ein Schweinestall in Rothenhausen brannte lichterloh. Die Feuerwehr Bussnang-Rothenhausen war schnell vor Ort, konnte den Brand löschen. 55 Angehörige der Feuerwehr bekämpften die Flammen und versuchten, einige der Tiere zu retten. Doch das Ausmass der Katastrophe konnte man bereits erahnen.

Beim Schweinestall handelt es sich um einen Aufzuchtstall. Das heisst, vor allem Muttersauen, Ferkel und Jungtiere befanden sich im Gebäude. Wie der betroffene Landwirt erzählt, ist der Stall in fünf Kammern unterteilt, drei davon waren vom Brand betroffen. Dank relativ guter Feuerschutzmassnahmen wie etwa Brandschutzwänden sei das Ausmass der Tragödie nicht noch schlimmer, erzählt er.

Die Feuerwehr Bussnang-Rothenhausen löschte den Brand im Schweinestall. Bild: Sabrina Bächi (Rothenhausen, 1. Februar 2021)

Der Stall ist für rund 400 Tiere ausgelegt, über 300 waren wohl zum Zeitpunkt des Brandes im Stall. Die Feuerwehr hat gemäss eigenen Angaben rund 150 Tiere tot geborgen. Die meisten davon Jungtiere. Wie Feuerwehrkommandant Armin Niederer erzählt, sei es für eine Rettungsaktion der Tiere besonders schwer gewesen, da die Schweine auf einem Kunststoffboden standen, der aufgrund der immensen Hitze wegschmolz. Eine Rettung war so schlicht unmöglich.

Kunststoffböden wurden den Tieren zum Verhängnis

«Wir halten die Tiere nach den neuesten Tierschutzrichtlinien», erklärt der Stallbesitzer. Da Ferkel und Jungtiere mehr Wärme benötigen, sind die Kunststoffplatten mit Bodenheizung ausgestattet. Doch da diese schmolzen, ertranken die Tiere in der Jauche, die unten in Gräben gesammelt wurde. Der Feuerwehrkommandant bestätigt:

Armin Niederer, Feuerwehrkommandant Bussnang-Rothenhausen Bild: PD

«Die meisten Schweine sind ertrunken.»

Am nächsten Morgen beschäftigte sich die Feuerwehr mit der Bergungsarbeit der toten Tiere. Acht bis zehn Personen standen dafür gut drei Stunden lang im Einsatz. «Das ist nicht jedermanns Sache und auch für die, die viel ertragen, war es nicht gerade angenehm», sagt Feuerwehrkommandant Niederer.

Die Kunststoffböden sind mit Löchern versehen, durch die der Kot und Urin der Tiere in die darunterliegenden Gruben fällt und über ein Kanalsystem in den Güllekasten gespült wird. Etwa ein Meter tief sind diese Gruben. Um die Tiere zu bergen, mussten die Männer in diese Gruben steigen. Für die Bergungsarbeit nutze die Feuerwehr sogenannte Stiefelhosen. «Wir haben noch Jauche abgepumpt, aber die Männer standen dennoch etwa in 50 Zentimeter tiefer Gülle und holten so die Kadaver von Hand oder mit einer speziellen Gabel raus», sagt Niederer.

Es sei kein schöner Anblick gewesen. Die bis zu 20 Kilo schweren Tiere zu bergen, sei denn auch körperlich viel weniger anstrengend, als die Bergungsaktion psychisch belastend sei. «Die ertrunkenen Tiere waren halt einfach dreckig – jene, die verbrannten, sahen viel schlimmer aus.»

Grosses Lob für die Feuerwehr

Die betroffene Familie ist froh, dass sie sich nicht um die Bergungsarbeiten der Tiere kümmern musste. «Da bin ich ehrlich, das hätte ich nicht gekonnt», sagt der Landwirt und unterstreicht seine Aussage mit einer Wischbewegung der Hand. Das Lob für die Feuerwehr ist denn auch von allen Familienangehörigen gross. Sie waren schnell vor Ort, konnten schnell löschen, halfen, wo es ging, und organisierten auch die Kadaver-Bergung. «Wir sind dankbar für den guten Einsatz der Feuerwehr», sagt der Rothenhauser.

Sagen, wie es ihm geht, mag der Bauer nicht wirklich. Es scheint ein stummes Ertragen der Situation zu sein. Betroffen über den Tod so vieler Tiere ist die ganze Familie. Die geretteten Schweine hat die Familie in anderen Ställen in der Region untergebracht. Dort werden sie wohl auch bleiben, denn bis der Stall wieder aufgebaut ist, dauert es noch eine Weile. «Das braucht halt seine Zeit», sagt der Landwirt. Aber für ihn ist klar, aufbauen will er den Stall auf jeden Fall wieder.

Die Brandursache ist gemäss Thurgauer Kantonspolizei immer noch Gegenstand der Ermittlungen.