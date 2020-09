Romanshorner Winterwasser wird ausgezeichnet: Der Vorstand hinter der Traglufthalle ist Oberthurgauerin des Jahres Der Vorstand der Region Oberthurgau hat die Genossenschaft Winterwasser zur Oberthurgauerin des Jahres gewählt. «Wir sind stolz», sagt deren Präsident. Alessa Sprinz 15.09.2020, 16.55 Uhr

Wassersportler schwimmen im Romanshorner Winterwasser ihre Längen. Bild: PD 14.August 2017

Der Vorstand der Region Oberthurgau hat die Genossenschaft Winterwasser zur Oberthurgauerin des Jahres gewählt. Das teilt Stephan Tobler, der Präsident der Organisation «Region Oberthurgau», mit. Die Organisation verleiht den Preis jährlich.

Der Oberthurgau soll von Aktionen profitieren

Der Preis «Oberthurgauer des Jahres» werde an Organisationen und Einzelpersonen vergeben, die eine spezielle Leistung erbracht haben, sagt Stephan Tobler, der im Winter gerne selbst im Winterwasser schwimmen geht. Es geht um Aktionen, von denen der Oberthurgau profitiert und mit denen sein Image verbessert wird. Die Leistung soll eine gewisse Ausstrahlung haben. Das könne in den verschiedensten Bereichen geschehen, sagt Tobler. Zum Beispiel in der Wirtschaft, Kultur und Freizeit oder auch dem Sport. Letztes Jahr wurde das Theaterstück «WasserLand» aus Steinach ausgezeichnet. Der Preis wird seit 2002 verliehen.

Tobler sagt:

«Die Genossenschaft Winterwasser wird für die Idee, die Durchführung und das Durchhalten belohnt.»

Es sei eine Würdigung des grossen Einsatzes und des Engagements der Freiwilligen, steht in der Medienmitteilung. Dank ihnen könnten viele Wassersportler in der kalten Jahreszeit ihre Aktivitäten durchführen.

«Wir sind stolz», sagt Hanspeter Gross, Präsident der Genossenschaft. Er sei sehr froh, dass die Zusammenarbeit Städte jetzt Anerkennung bekomme. «Ich freue mich für die vielen Gönner und die Helfer, die immer wieder auf- und abbauen.» Es sei ein gutes Zeichen für die Öffentlichkeit, dass die harte Arbeit anerkannt werde. Man habe aber nicht auf den Preis hingearbeitet. «Für uns zählt der regionale Gedanke», sagt Gross. Er hofft, dass es auch in Zukunft weitere ähnliche, überregionale Projekte wie zum Beispiel ein richtiges Hallenbad geben wird.

Preisverleihung mit fixen Einladungen

Die Preisverleihung wird am 23. Oktober in der Winterwasser-Halle stattfinden. Aufgrund von Covid-19 würden knapp über 100 Personen zugelassen, sagt Gross. Eingeladen seien vor allem Politiker, Sponsoren und die freiwilligen Helfer.