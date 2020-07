Romanshorner Schüler tauschen den See gegen die Berge Kinder und Jugendlichen aus der Hafenstadt erlebten ein abwechslungsreiches Sommerlager im Unterengadin. Markus Bösch 21.07.2020, 16.44 Uhr

Verpflegung unter freiem Himmel. Bild: Markus Bösch

Es hat allen Beteiligten gefallen und sowohl die Kinder als auch das Leitungsteam sind mit vielen, neuen und schönen Erfahrungen zurückgekehrt aus dem Sommerlager der Primarschule im Unterengadin. Gemeinsam wurden Wanderungen in den höchstgelegenen und grössten geschlossenen Arvenwald und an den Badesee in Ftan unternommen.