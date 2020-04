Romanshorner Leuchtturm Eigentlich war es schön Annina Flaig 03.04.2020, 16.43 Uhr

Annina Flaig, Redaktorin Thurgauer Zeitung. Reto Martin

Im Herbst ging es den Hafenstädtern doch eigentlich gut. Klar, ihre Beizentouren waren schnell zu Ende. Es gab keine Clubs und Diskotheken. Naja, der Bär steppte meistens anderswo.

Und die Einkaufsmöglichkeiten, nun gut, das grosse Shoppingcenter suchte man hier vergebens. Das Zentrum allgemein war wenig belebt, vielleicht auch, weil die wenigsten wussten, wo genau es sich befindet. «Ungenügend», «wenig zufriedenstellend» und «unbefriedigend». So schnitten diese Angebote noch vor ein paar Monaten in einer Bevölkerungsumfrage ab.

Jetzt werden die Ergebnisse präsentiert. Mitten in der Coronakrise wirken sie unpässlich irgendwie. Jammern auf hohem Niveau, ist man versucht zu sagen. Man ist bescheiden geworden. Gezwungenermassen. Fast alles kommt zum Erliegen – bloss die ARA hat noch Hochbetrieb.

Plötzlich sehnen sich selbst die Romanshorner ihr altes Leben zurück. Ein paar Läden sind besser als gar keine. Das Stadtzentrum zu suchen, ist besser als isoliert daheim zu hocken. Am See entlang schlendern, wie wunderbar. Oder in ein Restaurant gehen – und sei es McDonald’s – wie wäre das schön. Es braucht so wenig, um glücklich zu sein. Vielleicht war das lange nicht so wahr wie jetzt.

Für bessere Resultate muss die Stadt deshalb nicht zahlreiche Massnahmen ergreifen, sondern bloss eine: Zuwarten bis die Krise vorbei ist und die gleichen Fragen nochmals stellen.