Romanshorner Künstler beteiligen sich an der Aktion «fünfstern» Sie sind vier von 240 Künstlerinnen und Künstlern aus der Ostschweiz – am Wochenende hatten sie die Türen zu ihren Ateliers geöffnet. Markus Bösch 31.08.2020, 16.30 Uhr

Romanshorner Künstler öffneten ihre Ateliers für die interessierte Bevölkerung. Markus Bösch

Am Wochenende kamen in Romanshorn Markus Reich, Catherine Zundel, Eva Stucki und Ursula Anna Engler ins Gespräch mit ihren Besucherinnen und vielleicht auch Käufern. Weit über 100 Personen kamen in die Ateliers.