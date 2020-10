Romanshorner Kirchgemeinde tut etwas gegen den Klimawandel Die Katholiken heizen die Kirche künftig hauptsächlich mit Erdwärme und lassen sich das etwas kosten. Markus Schoch 22.10.2020, 18.07 Uhr

Die Kirche wird künftig hauptsächlich mit Erdwärme geheizt. Bild: Reto Martin

Das gute Ergebnis spielt der katholischen Kirchgemeinde in die Karten. Die Rechnung des letzten Jahres schliesst mit einem Plus von fast 390'000 Franken ab. Das gibt ihr finanziellen Spielraum, den die Kirchbürger nutzen wollen. Am Mittwochabend stimmten sie einem Kredit von 620'000 Franken für die Sanierung der Heizung und Lüftung in der Kirche zu.