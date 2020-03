Romanshorner Bibliothek hatte eine gutes Jahr Die Zahlen zeigen aufwärts. Und die Lokalität wird je länger je mehr zu einem Ort der Begegnung dank vieler Anlässe. Markus Bösch 20.03.2020, 16.46 Uhr

Benedikt Meyer las aus seinem Erstling «Nach Ohio». (Bild: Markus Bösch)

14'600 Medien warten in der Gemeindebibliothek Romanshorn auf Leserinnen und Leser jeden Alters – dazu kommen unzählige in digitaler Form bei «Digi-Ost», einem Zusammenschluss von 184 Bibliotheken. Und je länger, desto mehr werden sie auch ausgeliehen: 2019 insgesamt 43'610-mal. Das ist ein Plus von sieben Prozent.