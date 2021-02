Romanshorn Zentrum für Schützen und Waffenliebhaber: Uttwiler Unternehmer will für 9 Millionen Franken Schiesskeller mit Museum und Auktionshalle bauen Der Uttwiler Unternehmer Jürg Koller hat grosse Pläne. Der 75-Jährige möchte ein Zentrum für Schützen und Waffenliebhaber eröffnen. Das Baugesuch liegt derzeit öffentlich auf. Markus Schoch 10.02.2021, 04.30 Uhr

Bild vom Swiss Shooting Range in Spreitenbach. Auch in Romanshorn sollen Schützen in einer Schiessanlage bald anlegen könne. Bild: Sandra Ardizzone / BAD

Jürg Koller hat eine ruhige Hand und ein gutes Auge. 2015 gewann er am eidgenössischen Schützenfest im Wallis Gold. Keiner traf mit der Ordonnanzwaffe über 300 Meter besser als der Uttwiler, der erst relativ spät auf dem Geschmack kam. Koller war schon über 50 Jahre alt, als er sich erstmals an der Waffe versuchte. Im Militär trug er keine.

Seine Leidenschaft für den Schiesssport ist Koller mittlerweile viel wert. Er will mit seiner Firma PTA Precisa-Therm AG auf eigenem Land in Romanshorn 9 Millionen Franken in ein Zentrum für Schützen und Waffenliebhaber investieren. Im Neubau an der Kreuzlingerstrasse 75 soll es Platz für ein Schusswaffen-Museum, für eine Auktionshalle, für die (Show-) Werkstatt eines Büchsenmachers, für ein Restaurant, für ein Lager, für Büros und einen Theorieraum sowie für sechs Schiessbahnen mit Längen zwischen 10 und 50 Metern haben. Der Überbauung weichen müssten die bestehende Werfthalle und Teile eines Autounterstandes. Das entsprechende Baugesuch liegt aktuell öffentlich auf.

Der Schiesslärm hält sich in Grenzen

Blick von oben auf das Grundstück, wo das Schiesszentrum zu stehen kommen soll. Bild: Reto Martin

Die Anlage soll von Montag bis Freitag von 8 bis 12 Uhr und von 13 bis 22 Uhr in Betrieb sein. Am Wochenende bleibt sie gemäss Unterlagen geschlossen. Das Gebäude wird schallisoliert sein. Die schätzungsweise 50'000 Schüsse pro Jahr sollten deshalb keinen Lärm verursachen, der unzulässig laut für die Nachbarn wäre. Gemäss einem dem Baugesuch beiliegenden Gutachten werden die Grenzwerte eingehalten.

Koller will sich auf Anfrage nicht zum Projekt äussern. Er habe «überhaupt kein Interesse daran». Er wisse aus Erfahrung, dass «nichts Gescheites dabei herauskommt». Der Unternehmer und ehemalige Primarschulpräsident von Uttwil ist schlecht auf die Medien zu sprechen und geht grundsätzlich davon aus, dass sie nie etwas Gutes über ihn berichten. Über ihn, der sich selber als freiheitsliebend bezeichnet.

Ein freiheitsliebender Mensch

Jürg Koller in jüngeren Jahren als Schulpräsident von Uttwil. Bild: Archiv Schweizerische Bodensee-Zeitung.

2007 machte der Beobachter publik, dass Koller als Gründer und damaliger Chef der Maschinenbaufirma Tool Temp die Mitarbeiter mit Kameras überwachen lässt: An der Arbeit, in der Cafeteria und in den WC-Vorräumen. Die Gewerkschaften warfen ihm 2014 an einer Pressekonferenz ausserdem vor, Hungerlöhne zu zahlen, was dann auch in dieser Zeitung zu lesen war.

Die Tool Temp produziert seit 1973 Temperier- und Kühlgeräte für die Industrie. Die Firma hatte von 1986 bis 2001 ihren Sitz in Romanshorn, wo Koller wiederholt zusätzliches Land kaufte, um den Betrieb zu erweitern. Beim Bau neuer Hallen geriet er immer wieder mit der Stadt aneinander, die ihm im Bewilligungsverfahren zuweilen Grenzen setzte.

Eine Kanone beim Eingang

Dass irgendwann eine Kanone mit dem Rohr Richtung Stadt draussen vor dem Firmeneingang stand, sei Drohgebärde und Protest gleichermassen gewesen, erzählt man sich in Romanshorn. Jedenfalls kaufte Koller 1999 34'000 Land in Sulgen und baute dort ein neues Werk, wo 2001 die Maschinen anliefen. 2015 übergab der heute 75-Jährige die operative Führung seinen Kindern. Koller ist aber immer noch Verwaltungsratspräsident der Tool Temp AG.

Schiesskeller Qual der Wahl Schiessanlagen gibt es bereits heute diverse in der Region. In Weinfelden kommen Schützen im Schiesszentrum Ostschweiz mit einem grossen und einem kleinen Schiesskeller auf ihre Kosten. Beim Indoor Shooting in Wittenbach können die Schützen sogar zwischen sechs Schiessräum auswählen. Das älteste Schiesszentrum der Ostschweiz befindet sich in St.Gallen. (mso)