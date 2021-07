Keinen Nachfolger gefunden - Baugenossenschaft kauft Café Köppel

Romanshorn «Wir sind mit einem tiefblauen Auge davongekommen»: Kein Nachfolger für die Konditorei Köppel – aber ein Käufer Urs Köppel hat seine Konditorei an der Bahnhofsstrasse nach langen Verhandlungen verkauft. Und zwar an die St. Galler Baugenossenschaft Eisenhammer. Gerne hätte Köppel das Lokal weiter verpachtet. Trotzdem ist er glücklich mit seiner Entscheidung. Luca Hochreutener 16.07.2021, 05.10 Uhr

Auf dem Grundstück der ehemaligen Konditorei soll etwas Neues entstehen. Bild: Andri Vöhringer

Urs Köppel hat zwei anstrengende Jahre hinter sich. Lange hatte er versucht, einen geeigneten Nachfolger für sein Café in Romanshorn zu finden. Dies war mit vielen schlaflosen Nächten verbunden. Schliesslich kam aber alles anders: Einen neuen Pächter gibt es nicht. Stattdessen hat er das Grundstück an eine St. Galler Baugenossenschaft verkauft. Deren Pläne lassen ihn höchst zufrieden auf die Zukunft blicken.

Nachfolger meldete Konkurs an

Urs Köppel, Inhaber des gleichnamigen, früheren Cafés. Bild: Stefan Weiss

«Das Café war stets ein beliebter Treffpunkt», sagt Köppel. Daher war dessen Erhalt immer seine oberste Priorität. Anfang 2017 dachte er noch, er habe einen geeigneten Nachfolger gefunden. Dieser scheiterte aber gnadenlos mit der Weiterführung des Lokals und musste eineinhalb Jahre später Konkurs anmelden.

Für Urs Köppel war es ein Schock. Kurzzeitig habe er überlegt, selbst den Betrieb für einige Zeit weiterzuführen. Er habe sich schlussendlich aber dagegen entschieden. «Vierzig Jahre lang haben meine Frau und ich für die Konditorei gekrampft», sagt er. «Mit meinen 67 Jahren möchte ich auch mal meine Pension geniessen, anstatt weitere fünf Jahre in der Backstube zu stehen.» Schliesslich engagierten seine Ehefrau und er einen Makler, der sie bei der Suche nach einem neuen Pächter unterstützen sollte.

Die Suche war vergeblich

Nach aufgeschaltetem Verkaufsinserat meldeten sich einige Interessenten aus der Gastrobranche. Laut Köppel wurden viele Gespräche geführt. Der richtige Kandidat sei aber nie dabei gewesen.

«Entweder fehlte es an Engangement und Motivation oder man hatte ganz andere Vorstellungen, wie das Lokal in Zukunft aussehen soll.»

Einige wollten beispielsweise eine Shisha-Bar oder einen Kebab-Laden eröffnen. Das kam für Köppel nicht infrage. Irgendwann musste er die Suche nach einem Pächter schweren Herzens aufgeben und bot das Grundstück zum Verkauf an.

Rolf Mayer, Mitglied der Baugenossenschaft Eisenhammer. Bild: PD

Für die Liegenschaft fanden sich relativ schnell zahlreiche Interessenten. Einer davon war die Baugenossenschaft Eisenhammer mit Sitz in St. Georgen. Für Rolf Mayer, Mitglied der Genossenschaft, sei schon länger klar gewesen, dass er gerne ein Grundstück in Romanshorn bebauen würde. Er betreibt in St. Gallen ein Architekturbüro mit 12 Mitarbeitern. «Das Grundstück an der Bahnhofsstrasse ist für mich ein Sprungbrett für ein zusätzliches Büro in Romanshorn», sagt er. Zusammen mit Reto Antenen, Präsidenten der Baugenossenschaft Eisenhammer, habe er schliesslich den Kaufvertrag für das Grundstück unterschrieben.

Ein waschechter Romanshorner

Mayer selbst kommt ebenfalls aus Romanshorn. Er sei dort aufgewachsen, in die Schule gegangen und habe auch seine Lehre gemacht. «Das Café Köppel, ehemalig Pfister kenne ich seit meiner Kindheit», sagt er. Es sei ein Unternehmertreff gewesen. Schon sein Urgrossvater, welcher in Romanshorn das erste Gipsergeschäft der Ostschweiz gegründet hatte, sei dort häufig Gast gewesen, sagt Mayer.

«Ich war als Bub oft mit meinem Vater im Café. Es war schon immer sehr beliebt unter den Romanshornern.»

Mayer will die Liegenschaft inklusive das Nachbargrundstück komplett überbauen. «Man kann nie mit Sicherheit sagen, ob es am Ende auch so klappt, wie man es sich vorstellt», sagt Mayer. «Aber mein Ziel ist es auf jeden Fall, dass es dort wieder ein Café gibt.» Es sei ihm wichtig, dass wieder ein Treffpunkt entstehe.

Reto Antenen, Präsident der Baugenossenschaft Eisenhammer. Bild: PD

Für Urs Köppel ist das ein Happy End. «Ein Jahr lang haben wir verhandelt, bis wir eine gemeinsame Lösung gefunden haben», sagt Köppel. «Im besten Fall hätte ich einen direkten Nachfolger für meine Konditorei gefunden. Nun sind wir aber mit einem tiefblauen Auge davongekommen.» Mit den Plänen von Rolf Mayer sei er durchweg zufrieden. Ausserdem sei er glücklich, dass man mit Mayer und Antenen zwei professionelle und namhafte Käufer gefunden habe.

Laut Reto Antenen soll die Konditorei in den nächsten drei bis fünf Jahren noch vermietet werden. «Die Räumlichkeiten eignen sich gut für Clubs oder Vereine», sagt er. Danach wollen er und seine Baugenossenschaft mit dem Bau beginnen.