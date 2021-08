Hotel und Restaurant Anker Romanshorn: Wirte gehen nach 30 Jahren

Romanshorn «Wir sagen Danke»: Eine Ära geht zu Ende – nach fast dreissig Jahren verabschieden sich die Wirte des Hotel und Restaurant Anker Sada und Sheki Perazic wirten im «Anker», seit man denken kann. Vorletztes Jahr wurde bekannt, dass sie das Lokal in der Hafenstadt verkaufen wollen. Nun laden sie am Sonntag zur Austrinket. Tanja von Arx 27.08.2021, 04.40 Uhr

Sada und Sheki Perazic vor dem «Anker». Bild: Michel Canonica

Eine Ära geht zu Ende. Nach fast dreissig Jahren sagt das Wirtepaar des Hotel und Restaurant Anker in Romanshorn Tschüss. Und Merci. «Wir bedanken uns bei allen Gästen aus der Hafenstadt, der Umgebung und von weit her, die uns während der 28 Jahre unterstützt haben», so Sada und Sheki Perazic. Besonders bei den Lehrern ihrer Kinder Sheila, Beco und Aladin, ebenso deren Sport-Trainern.

Übermorgen Sonntag, den 29. August, findet von 17 bis 19 Uhr im Garten des Lokals der «Austrinket» statt, an der alle willkommen sind – und Lehrer, Freunde sowie Familie ein Bier oder ein Glas Wein offeriert bekommen. «Es hat, was es hat, und solange es hat», sagt Sheki Perazic in seiner gewohnt schalkigen Art.

Die zahlreichen Überstunden abbauen

Wie macht man einen Job so lange? «Man muss Freude daran haben», so der 68-Jährige.

«Und es war eine schöne Zeit hier in der Stadt, sonst wären wir nicht so lange geblieben.»

Er und seine Frau wollen nun in den wohlverdienten Ruhestand gehen und die zahlreichen Überstunden abbauen, wie er selber sagt – denn die Arbeitstage zählten nicht selten 16 Stunden und sie waren stressig, da die Gäste meist auf den nächsten Zug oder das Schiff mussten. Auf dem Plan stehen für die Perazics Reisen in die USA, nach Genf, St.Gallen und an die Adria.

Seit Jahren ein starkes Duo. Bild: Reto Martin

Besonders in Erinnerung geblieben sind den Wirten die Bodenseewanderungen, die jedes Jahr Ende September stattfanden. Leute aus Japan, Brasilien, China und ganz Europa hätten den «Anker» besucht. «Man hat nur fremde Sprachen gesprochen», sagt Sheki Perazic. Auch die «Action» an der Tour de Suisse 1997, die ihren Start praktisch vor der Haustür des Lokals hatte. Zudem habe man an Stammtischgesprächen immer das Interessanteste zu Politik, Sport, Naturkatastrophen oder Corona mitbekommen.

Verreist, ohne zu zahlen

Weniger schön im Gedächtnis geblieben sind dem Wirtepaar aber solche Vorkommnisse: «Da war einer, der sah aus wie ein Bankdirektor. Er rief den Zimmerservice, bestellte Essen, Trinken und eine Flasche Wein – und verreiste, ohne zu zahlen», sagt Sheki Perazic. Ähnlich ein älteres Paar, um die achtzig, zwei Velofahrer. «Sie übernachteten hier und sagten: ‹Es war schön, aber wir haben kein Geld›.» Ausserdem dürfe man nicht vergessen:

«Wir sind direkt am Bahnhof, es war oft lärmig, ab und an hat jemand draussen Tische und Stühle kaputtgemacht oder Pflanzen ausgerissen.»

Aber: «Das passiert in dem Gewerbe, es bleiben nur die positiven Erinnerungen.»

Das Restaurant bleibt erhalten

Bereits vor zwei Jahren stand das Hotel und Restaurant zum Verkauf. Eine dreiköpfige Investorengruppe will das Gebäude jetzt sanieren und wieder ein Restaurant daraus machen. «Das war mir wichtig», sagt Sheki Perazic. Denn von den drei grossen Beizen der Stadt, dem «Bodan», dem «Bahnhof» und dem «Anker» sei schliesslich nur noch letztere übrig. Mehr will er dazu nicht sagen.

«Ich bin froh, dass sich Romanshorn weiterentwickeln kann.»