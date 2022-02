Die Maron AG zieht weiter ans Verwaltungsgericht

Romanshorn «Wir können es nicht nachvollziehen»: Das Departement für Bau und Umwelt stützt den Entscheid der Stadt - die Maron AG erhält wieder keine Baubewilligung Seit mittlerweile 12 Jahren kämpft die Romanshorner Sonnenschutz-Firma Maron um eine Baubewilligung für ein Wohn- und Gewerbehaus an der Hafenstrasse. Vergeblich. Jetzt zieht sie den letzten negativen Entscheid, diesmal des kantonalen Departements für Bau und Umwelt, weiter ans Verwaltungsgericht. Tanja von Arx 04.02.2022, 05.05 Uhr

Im Gedächtnis geblieben: Das Plakat mit der ganzen Historie an der Hafenstrasse 1. Das war vor zwei Jahren. Die Firma Maron kämpfte da bereits seit zehn Jahren. Reto Martin

Die Geschichte klingt wie aus einem schlechten Film. Seit mittlerweile zwölf Jahren kämpft die Romanshorner Sonnenschutzfirma Maron um eine Baubewilligung für ein Wohn- und Gewerbehaus, das am Ort zwischen Hafenstrasse und Schützengraben zu stehen kommen soll. Doch vergebens. Wie jetzt bekannt wurde, hat das kantonale Departement für Bau und Umwelt (DBU) diesmal entschieden, dass die Stadt zu Recht keine Baubewilligung erteilt hätte. Die Maron AG hatte dagegen Rekurs eingelegt.

Laut der städtischen Medienmitteilung hat das DBU denn «bestätigt, dass das geplante Bauvorhaben die kommunalen Vorgaben nicht einhalten» würde. Allerdings hat das DBU die Stadt angewiesen, für die leerstehenden Fabrikgebäude eine Abbruchbewilligung zu erteilen.

Philipp Gemperle, Vizepräsident von Romanshorn. PD

Gemäss dem zuständigen Stadtrat Philipp Gemperle, Ressort Ortsplanung und Baurecht, hat die Baukommission nun die Abbruchbewilligung erteilt. Diese gelte für zwei Jahre. Sie wird sie der Maron AG allerdings nicht viel nützen.

Thomas Maron, Firmenchef der Maron AG. PD

«Jetzt kommt plötzlich die Kehrtwendung»

Firmenchef Thomas Maron teilt auf Anfrage mit, dass er nicht nachvollziehen könne, warum das DBU «nach notabene drei positiven Entscheiden» in der Angelegenheit plötzlich eine Kehrtwendung mache. Er verweist auf die lange, verschachtelte Vorgeschichte und zählt die einzelnen Stationen in der Angelegenheit auf. Aber geschlagen geben will sich Maron auch jetzt nicht. Er zieht den Entscheid weiter ans Verwaltungsgericht. In Bezug auf den Abbruch sagt Chef Maron:

«Wir warten ab.»

Die Maron AG hat zuletzt 2019 ein Baugesuch für das Mehrfamilienhaus an der Hafenstrasse 1 eingereicht. Voraus gingen jahrelange Verhandlungen und mehrere Baugesuche. Die Stadt Romanshorn lehnte die Bewilligung und den Abbruch der bestehenden Gebäude im gleichen Jahr ab.

«Keinerlei besondere architektonische Qualität»

Zur Diskussion standen damals die Höhe des Erdgeschosses und die Zufahrt zur Tiefgarage, welche gemäss der Stadt nicht zulässig seien. Darüber hinaus sei für sie «keinerlei besondere architektonische Qualität» ersichtlich und das Gebäude füge sich nicht in die Umgebung ein. «Die Gestaltung des Neubaus als kompakter und massiver Baukörper steht im Gegensatz zum Gestaltungsplanziel der halboffenen Bauweise mit grünen Innenhöfen.»

Maron hielt dagegen, dass das Projekt dem gültigen Kernzonenplan entspräche. Es bräuchte auch keine Ausnahmebewilligung, und die Nachbarn hätten keine Einwände. Der Tenor:

«Wir sind fassungs- und ratlos.»

Der Stadt unterstellte er fadenscheinige Argumente. Das Ganze grenze an Rechtsverweigerung.