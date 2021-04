ROMANSHORN Wegen Corona ist vieles anders: Romanshorner «Tischlein deck dich» hofft auf baldigen Normalbetrieb Lebensmittel retten und an bedürftige Menschen verteilen ist seit sieben Jahren das Ziel von «Tischlein deck dich» in Romanshorn. Zurzeit sind 16 Helferinnen und Helfer tätig. Pandemiebedingt mussten sie vieles umstellen. Markus Bösch 16.04.2021, 16.51 Uhr

Die Helfenden vom «Tischlein deck dich» in Romanshorn. Bild: Markus Bösch

Sie gehören unterdessen auch hier zum Stadtbild. Die Menschen, die am Freitagnachmittag an der Bahnhofstrasse in den Räumen der evangelischen Kirche Romanshorn Lebensmittel abholen.