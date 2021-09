Verein Ludwig Demarmels mit neuer Präsidentin

Romanshorn Wechsel an der Spitze des Vereins Ludwig Demarmels Die Mitglieder wählten Stephanie Giger-Reich als erste Präsidentin. Sie folgt auf Danilo Clematide, der sechs Jahre die treibende Kraft war. 06.09.2021, 11.20 Uhr

Danilo Clematide, Stephanie Giger-Reich, Roswitha Demarmels und Martin Monsch. Bild: PD

An der Generalversammlung des Vereins sagte Stephanie Giger-Reich, es sei eine Herausforderung, den Verein in eine gute Zukunft zu führen. Als Pensionierte habe sie nun viel Zeit, vor allem neue Mitglieder zu suchen. Ein weiteres Ziel sei es, in Romanshorn einen bleibenden Ausstellungsort für die Werke von Ludwig Demarmels zu schaffen.