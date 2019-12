Romanshorn: Volle Kirche beim Weihnachtssingen Sängerbund und katholischer Kirchenchor begeistern am Wochenende mit ihren Liedern. Markus Bösch 22.12.2019, 15.45 Uhr

Chöre, Musiker und Solisten unter der Leitung von Roman Lopar bringen die Menschen in der katholischen Kirche zusammen. (Bild: Markus Bösch)

Einmal mehr wusste Roman Lopar mit dem fünften Romanshorner Weihnachtssingen jene Stimmung in die katholische Kirche zu zaubern, die eben dieses Fest ausmacht: Fröhlichkeit und Besinnlichkeit. Angekündigt war Bekanntes und Überraschendes, selbstverständlich und vor allem Musik, begleitet von gedanklicher Tiefe.

Unter der bewährten Leitung von Roman Lopar sangen der Sängerbund, der katholische Kirchenchor und verschiedene Projektsänger zahlreiche Weihnachtslieder wie «Go Tell It on the Mountain», «Tochter Zion» und «Stille Nacht», begleitet vom Christmas-Streichorchester. Mit zwei eigenständig dargebotenen Kompositionen trug dieses seinen Teil zur Begeisterung der zahlreichen Besucher bei. Die Kirche war bis auf den letzten Platz besetzt. Und selbstverständlich waren alle immer wieder eingeladen, mitzusingen.

In der Zeit um Weihnachten gilt es, die Balance zu finden

Beeindruckend war auch der mehrmalige Auftritt der Oboen-Solistin Helen Moody: Mit Weihnachtsmelodie und Filmmusik gelang es ihr, die Menschen mitzunehmen, sie in eine quasi klangvolle Ruhe eintauchen zu lassen. Felix Meier wiederum oblag es, einen philosophisch-tiefgründigen Faden zu legen zwischen Musik und Zeit, zwischen Liedern und Gedanken.

Gerade in diesen Zeiten vor und um Weihnachten gelte es die Balance zwischen Haben und Sein zu finden: «Für die Mystikerin Teresa von Avila war es wichtig, dem Leib Gutes zu tun, damit die Seele gern darin wohnt.» Das Sowohl-als-auch mache es aus, das Reden und das Schweigen des Redseligen. «Und wir, die wir da sind und zuhören und feiern, sind aufgefordert, ins Licht zu kommen, jene Freiheit von Weihnachten in Anspruch zu nehmen, die dann zur Gelassenheit führen kann.»