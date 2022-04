Revision der letzten Thurgauer Dampflokomotive

Der Dampfprozess einer Lokomotive

Die Lokomotive: Sie besteht aus mehreren Hauptbestandteilen, wovon einer den Kessel bildet. Er setzt sich unter anderem aus der Feuerbüchse zusammen, welche im hinteren Teil der Lokomotive zu finden ist. Dort wird die durch Verbrennung von Brennstoffen erzeugte Wärme direkt an die Wände sowie an das dahinter befindende Kesselwasser weitergeleitet. Zusätzlich zum Wasser befinden sich im langen Kessel sogenannte Siede- und Rauchrohre. Da diese den Raum enorm ausfüllen, sind die Rohre nur von wenig Wasser umgeben. Wichtig, denn das Wasser sollte schnell erwärmt werden, zu grosse Volumen wären fatal.

Durch die Siederohre zieht in erster Linie heisse Luft. Diese bringt das Wasser ausserhalb an den Rohren zum Sieden, daher auch der Name. Ebenfalls Wärme an das Wasser im Kessel geben die Rauchrohre ab. Sie werden durch heisse Abgase erwärmt und sind ausschliesslich im oberen Teil des Kessels enthalten, da der Rauch dort entsteht.

Der überhitzte Dampf gelangt so zum Antrieb der Lokomotive. In den Zylindern dehnt sich der Dampf aus und bewegt dabei die Kolben. Abwechselnd werden sie von vorn und hinten mit Dampf beaufschlagt. Die hin- und hergehende Bewegung der Kolben sorgt für die Drehbewegung der Räder.