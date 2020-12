Romanshorn «Unteres Mittelmass, und es wird nicht besser»: Raumplaner zeichnen kein schönes Bild der Hafenstadt Am See ist Romanshorn auf dem Sprung in die Oberliga, heisst es in einem Bericht der Organisation Espace Suisse. Auf der anderen Seite sei die sogenannte Innenstadt im Niedergang begriffen. Schlecht sieht es gemäss den Experten für den Detailhandel aus. Markus Schoch 10.12.2020, 17.10 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Für die Alleestrasse gibt es nach Meinung der Experten keine Rettung als Einkaufsmeile: «Inzwischen dürfe es zu spät sein, hier im klassischen Sinn einzugreifen.» Bild: Reto Martin

Stadtpräsident Roger Martin musste leer schlucken, als er den Bericht ein erstes Mal las.

«Er ist ernüchternd, aber auch gut in dieser Deutlichkeit.»

Die Autoren nehmen kein Blatt vor den Mund, wenn sie Romanshorn beschreiben. Die Stadt sei zwar früh besiedelt worden, zeige aber kaum mehr Spuren dieser ersten Dorfstruktur. «Die Kirche und das Schloss auf dem Hügel beim Seepark weisen auf diese Vergangenheit hin, bieten selber aber keine Romantik oder bauliche Dichte.» Ein eigentliches Dorfzentrum gebe es nicht, weder seeseitig noch landseitig. «Ganz zu schweigen von einer Altstadt oder städtischen Hafenzeile. Komme hinzu, dass die Eisenbahn den Ort vom See trenne.

Romanshorn könne im Moment nur in Fragmenten wahrgenommen werden, die aus historischen Versatzstücken bestehen, heisst es in der Stadtanalyse. Der Ort sei derzeit mehrfach lesbar oder kaum zuzuordnen.

«Man kann ihn als heruntergekommenes Gewerbedorf, aber auch als zukünftigen Hafenort mit See-Chic interpretieren.»

Eine Hafenstadt sei Romanshorn derzeit jedenfalls noch nicht. «Der Begriff weckt zu hohe Erwartungen.»

Stadtpräsident Roger Martin. Bild: Reto Martin

Touristisch sei Romanshorn heute Niemandsland. «Es hat landseitig nichts zu bieten, was einen Ausflug rechtfertigen würde, zumal es gegen Seeorte antritt, die alle eine Liga höher spielen, inklusive Arbon oder Rorschach.» Ein Hotel allein werde daran nicht viel ändern. Selbst als Regionalzentrum sei die Stadt wenig bedeutend. Sie kämpfe überdies mit hohem Steuerfuss und schwachem Steuersubstrat.

Am See liegt die Zukunft von Romanshorn

Romanshorn befindet sich gemäss Stadtanalyse in einer grundlegenden Transformation. Die Entwicklung verlaufe in ganz unterschiedlichem Tempo.

«Seeseitig ist Romanshorn auf dem Sprung in die Oberliga. Man kann dank den Industriebrachen und den grossen Landflächen den Schritt in die begehrte Seestadt machen.»

Die Menschen seien da, es brauche nur noch die stimmigen Angebote beziehungsweise schlaue Entwicklungskonzepte. «Landseitig sind die Realitäten anders: Hier herrscht das untere Mittelmass, und es wird kaum besser werden. Die Leute fehlen, egal, was man hier inszeniert.»

Viele Ladenflächen in Romanshorn stehen leer.

Bild: Michel Canonica

Eigentliches Sorgenkind ist nach Meinung der Autoren der Teil von Romanshorn, der offiziell Innenstadt heisst. Also im Kern das Gebiet zwischen Bahnhof, Allee-, Bahnhof- und Rislenstrasse. Dieses Quartier befinde sich in einer Art Niedergang, heisst es in der Analyse. «Hier sind es die Erdgeschossnutzungen, welche erhebliche Mühe haben und langsam kein zusammenhängendes Zentrum mehr ergeben.» Der Strukturwandel im klassischen Detailhandel treffe Romanshorn hart, sodass sich die Frage stelle, ob die Stadt überhaupt noch eine Zentrumsfunktion als Einkaufsort haben werde.

«Geschätzte 20 Prozent Leerstände im Ortskern sind viel.»

Besserung sei nicht in Sicht. «Es kommt zu einem weiteren Abbau der Detailhandelsstrukturen.»

Für die Alleestrasse kommt jede Hilfe zu spät

Die Alleestrasse ist gemäss Stadtanalyse heute weder Fisch noch Vogel. Bild: Reto Martin

Die Alleestrasse weise eine sehr heterogene Baustruktur auf und könne kein echtes Zentrumsgefühl bieten.

«Zwischen biederen Dorfresten, Waschbetonromantik aus den 1980er-Jahren und neuzeitlicher Wohnarchitektur kommt es trotz Verkehrsberuhigung nicht zu einer ausreichenden Nutzungsdichte.»

Die Strasse verharre in einer Art Zwitterstellung zwischen Verweilzone und Parkplatz. «Inzwischen dürfe es zu spät sein, hier im klassischen Sinn einzugreifen. Die Geschäfte sind zu schwach, um einen Wandel in Richtung Einkaufsstrasse zu stemmen.» Vor diesem Hintergrund müsse die Entwicklung der Innenstadt geprägt sein von Schrumpfung und Kammerung in einem Gebiet mit hoher Aufenthaltsqualität. «Es braucht eine Offensive für ein grüneres und einladenderes Dorf».

Neu ist diese Erkenntnis nicht. Genau so steht es in der räumlichen Entwicklungsstrategie, die 2014 von der Bevölkerung an Workshops erarbeitet worden ist. Die Frage für die Autoren der Stadtanalyse ist, wo diese im Umfang reduzierte Zentrumslage sein soll: Entlang der Alleestrasse oder am Bahnhofplatz? Beide seien nicht stark, aber die besseren Karten habe der Bahnhofplatz und die untere Bahnhofstrasse. Sie seien das stabilste Element im ganzen Gefüge. «Beide Lagen zu halten, ist eher unwahrscheinlich.»

Stadt fährt eine Doppelstrategie

Der Stadtrat will den Spagat bekanntlich schaffen. Im kürzlich verabschiedeten Gestaltungsrichtplan Innenstadt hat sich die Behörde vorgenommen, den Stadtplatz im Bereich der Kreuzung von Allee- und Bahnhofstrasse zum zentralen Begegnungsort beziehungsweise zur erkennbaren Stadtmitte zu entwickeln.

Wörtlich heisst es weiter: «Die Alleestrasse wird (...) durch eine Aufwertung des Strassenraums und durch möglichst lückenlose publikumsorientierte Erdgeschossnutzungen revitalisiert.» Attraktiver soll auch der Bahnhofplatz werden. Die Stadt überlegt sich derzeit, wie sie ihn aufwerten kann. «Die Ausgangslage ist extrem schwierig, weil so viele Bedürfnisse aufeinanderprallen», sagt Martin.

Der Bahnhofplatz hat nach Meinung der Raumplaner am ehesten das Zeug, landseitig zum neuen Zentrum zu werden. Bild: Donato Caspari

Auch andere Vorschläge in der Stadtanalyse von Espace Suisse sind nicht neu. Die Sky Bar als verbindendes Element zwischen See und Stadt über eine Plattform in der Verlängerung der Bahnhofstrasse beispielsweise ist eine Idee, die bereits eines der Planungsbüros beim Architekturwettbewerb für die Bodan-Überbauung entwickelt hatte. Und die Hafenpromenade zu überbauen, wie das die Studienautoren anregen, hat bereits die HRS erfolglos versucht. Die Bevölkerung verhinderte die Pläne bekanntlich, indem sie das Gebiet umzonte, um es weitgehend frei zu halten.

Analyse hilft, realistisch zu bleiben

Die Investition von 10'000 Franken in die Stadtanalyse habe sich trotzdem gelohnt, sagt Stadtpräsident Martin.

«Wir wollten die ungeschminkte Wahrheit hören, und die haben wir bekommen.»

Der unverstellte Blick von aussen helfe, die Situation realistisch zu beurteilen und auf dem Boden zu bleiben. Die geplante Passerelle über die Gleise etwa ist nach Meinung der Studienautoren eine «etwas gar mutige Geste für das beschauliche Romanshorn.» Es mache auch gar keinen Sinn, die Velofahrer vom See wegzuholen. Der Bericht bestätige der Stadt aber auch, in vielen Bereichen auf dem richtigen Weg zu sein, sagt Martin. «Wir planen gar nicht so falsch.»

Stadtplaner Ronnie Ambauen. Bild: PD

Der Detailhandel müsse sich in erster Linie selber helfen, sagt Martin. «Es kann nicht die alleinige Aufgabe als Stadt sein, in zu retten.» Sollten die Ladenbesitzer etwas ändern wollten, müssten sie die Initiative ergreifen.

«Wir unterstützen sie selbstverständlich, der Lead muss aber bei ihnen liegen.»

Der Aufbruch könne nur gelingen, wenn Detaillisten und Hausbesitzer bereit für Veränderungen seien, sagt Stadtplaner Ronnie Ambauen. Gleichzeitig müssten die Kunden offen sein für diese Veränderungen, die den Einkauf zum Erlebnis machen.

Der öffentliche Raum muss attraktiver werden

«Es geht nicht zuletzt darum, den öffentlichen Raum attraktiver zu gestalten und Orte zu schaffen, wo sich die Bevölkerung trifft», sagt Ambauen. Ziemlich schnell stellt sich in diesem Zusammenhang die Frage der Verkehrsführung. Martin weiss aber nur zu gut: «Wir werden nie eine Lösung finden, bei der alle Hurra rufen.» Diese Erfahrung werden der Stadtpräsident und die Stadträte demnächst wieder machen, wenn sie die Überarbeitung des Verkehrsrichtplans an die Hand nehmen.