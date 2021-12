Romanshorn Und schon wieder geht ein Kommandant – was ist das Problem bei der Romanshorner Feuerwehr? Lukas Hasenfratz ist bereits der Dritte innert zehn Jahren, der das Handtuch wirft. Die Feuerwehr muss sich schon wieder einen neuen Mann an der Spitze suchen. Die Stadt hält sich bedeckt, doch hinter den Kulissen scheint es zu brodeln. Luca Hochreutener Jetzt kommentieren 10.12.2021, 05.10 Uhr

Die Romanshorner Feuerwehr scheint keinen Kommandanten bei der Stange halten zu können. Bild: Thi My Lien Nguyen

«Vize-Kommandant übernimmt interimistisch» titelte die Stadt Romanshorn ihre Medienmitteilung vom 27. November. Der bisherige Feuerwehrkommandant Lukas Hasenfratz gebe das Kommando der Romanshorner Stützpunktfeuerwehr ab. Er wolle sich beruflich neu orientieren. Die Stelle des Kommandanten wird laut Communiqué mit den bisherigen 20 Stellenprozenten neu ausgeschrieben.

Es ist bereits der dritte Romanshorner Feuerwehrkommandant innert zehn Jahren, der den Posten nach kurzer Zeit wieder räumt. Die Begründung der beruflichen Neuorientierung ist dabei nicht neu: Nachdem Harry Troesch 2012 nach 20 Jahren von dem Posten zurücktrat, war Bruno Bühler sein erster Nachfolger. Nach nur drei Jahren war es wieder vorbei, und zwar mit der Begründung, er wolle sich wieder voll auf seine Tätigkeit im Familienbetrieb konzentrieren. Auf ihn folgte Andreas Diethelm, der dann 2018 nach zwei Jahren zurücktrat, um sich beruflich neu zu orientieren. Dasselbe erlebt Romanshorn nun mit Lukas Hasenfratz, der die Aufgabe im Jahr 2019 übernahm.

Posten ist schwierig mit Beruf vereinbar

Melanie Zellweger, Stadträtin für Ordnung und Sicherheit Bild: PD

Melanie Zellweger ist die Romanshorner Stadträtin für Ordnung und Sicherheit. Die Feuerwehr fällt damit in ihren Zuständigkeitsbereich. Auf die Frage, ob die berufliche Situation des Kommandanten der einzige Grund sei, weshalb der Posten bereits zum dritten Mal innert zehn Jahren frei wird, antwortet sie:

«Eine berufliche Neuorientierung kann die Stadt nicht verhindern.»

Es sei eine Herausforderung, als Feuerwehrkommandant ein Pensum mit 20 Prozent auszuüben und hauptberuflich 80 Prozent zu arbeiten. «Solche Stellenprozentverteilungen sind schwierig zu handhaben und auch zu finden», sagt Zellweger.

Konkrete Anpassungen, um den Job des Kommandanten attraktiver zu machen, seien keine geplant: «Wie die Stellenprozente der künftigen Kommandantin oder des Kommandanten gestaltet werden, wird sich zeigen», sagt sie. «Für die Stadt ist es wichtig, dass die Funktion kompatibel mit dem Hauptberuf erfolgen kann.» Wie dies künftig bewerkstelligt wird, werde die Stadt sorgsam analysieren.

Dennoch sei das Kommen und Gehen an der Spitze der Feuerwehr bedauerlich. «Wie in jeder Organisation ist eine gewisse Kontinuität wichtig und vertrauensbildend. Dies konnten wir leider in den letzten Jahren nicht sicherstellen», sagt sie. «Ein Wechsel ist aber auch immer eine Chance, um die Strategie und Organisation des Korps zu überprüfen.»

Post auf Facebook deutet Konflikt an

Ein Facebook-Post lässt erahnen, dass eine berufliche Neuorientierung nicht der einzige Grund für Hasenfratzs Abgang war. In der Gruppe «Du bisch vo Romanshorn, wenn ...» schreibt jemand von «mehreren Jahren der Schikanen durch die Stadtverwaltung und ressortfremden Stadträten» gegen den Kommandanten.

Rolf Müller, Medienverantwortlicher der Stadt Romanshorn Bild: Donato Caspari

Auf Nachfrage bei der Stadt, ob etwas an diesen Vorwürfen dran sei, antwortet deren Kommunikationsverantwortlicher Rolf Müller:

«Was die Quelle, beziehungsweise die Grundlage des Posts ist, entzieht sich den Kenntnissen der Stadt. Sie verzichtet daher darauf, es zu kommentieren.»

Unstimmigkeiten mit der Stadtverwaltung

Auch von anderer Seite wird bestätigt, dass es immer wieder Unstimmigkeiten zwischen der Stadt und Hasenfratz gegeben haben soll. Ein ehemaliges Kadermitglied der Feuerwehr gibt an, dass die Amtszeit von Hasenfratz als Kommandant von Problemen geprägt gewesen sei. Es habe häufig Diskussionen über die Notwendigkeit zusätzlicher Investitionen für die Feuerwehr gegeben.

Grundsätzlich sei Hasenfratz keinesfalls eine Fehlbesetzung für den Posten gewesen. «Es ist einfach dumm gelaufen. Die Stadt hätte früher reagieren sollen, dann wären auch Lösungen jenseits eines Rücktritts möglich gewesen», sagt das ehemalige Kadermitglied.

Von den Mitgliedern der Feuerwehr sei Hasenfratz bis zum Schluss unterstützt worden. In den Reihen des Korps gebe es Kritik daran, wie sein Rücktritt kommuniziert worden sei und wie kurzfristig dieser abgelaufen ist.

Laut Stadt gab es keinen Streit

Auf Nachfrage, ob die Stadt die Aussagen bestätigen kann, antwortet Rolf Müller: «Die Behauptung, dass Probleme und Differenzen Ursache für den Rücktritt des Kommandanten waren, ist nach unserem Wissensstand falsch.»

«Uns ist bekannt, dass sich Lukas Hasenfratz beruflich verändert und sich deshalb zu diesem Schritt entschlossen hatte.»

Zu der angesprochenen Unzufriedenheit der Korpsmitglieder, sagt Müller: «In einem mit Lukas Hasenfratz abgestimmten zeitlichen Ablauf wurden als Erstes die Mitglieder der Stützpunktfeuerwehr in Kenntnis gesetzt.» Diese seien von Melanie Zellweger und dem Stadtpräsidenten Roger Martin informiert worden. «Dass das Korps dies als Erstes erfährt, war den Verantwortlichen wichtig», sagt Müller. Kurz darauf seien die Angestellten der Verwaltung und erst danach die Öffentlichkeit in Kenntnis gesetzt worden.

Lukas Hasenfratz erhielt ebenfalls die Möglichkeit, sich zu seinem Rücktritt zu äussern. Ein E-Mail mit der Bitte um Kontaktaufnahme wurde am Dienstag dieser Woche von der Stadt an ihn weitergeleitet. Bis gestern Abend meldete er sich aber nicht bei der Redaktion.

