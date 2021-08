Veloanhänger der Romanshorner Sozialfirma Brüggli brilliert

Romanshorn «Überzeugende Federung und Dämpfung»: Velo-Anhänger der Sozialfirma Brüggli brilliert im Vergleichstest MTB-News.de, Europas grösste Online-Plattform rund um den Mountainbike-Sport, hat die aktuellen Fahrradanhänger zum Transport von Kindern geprüft. Darunter auch denjenigen der Romanshorner Sozialinstitution Brüggli. Und dieser schneidet überdurchschnittlich gut ab. 25.08.2021, 12.10 Uhr

Die Sozialfirma Brüggli in Romanshorn. Reto Martin

(red.) Kaum neu lanciert, glänzt der «Leggero Enso 2» in einem Vergleichstest: Europas grösste Online-Plattform rund um den Mountainbike-Sport MTB-News.de hat die aktuellen Veloanhänger zum Transport von Kindern geprüft. Was Rang und Namen hat, ist in dem Test vertreten, so auch der Anhänger der Romanshorner Sozialfirma Brüggli.