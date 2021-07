Kantonsschule Romanshorn: 81 Absolventen feiern Matura

Romanshorn Trotz Krise parat für die Zukunft Alle 81 Absolventen haben die gymnasiale Maturitätsprüfung an der Kantonsschule Romanshorn bestanden. Markus Bösch 04.07.2021, 18.04 Uhr

ie Maturafeier, ein bewegender Tag. Im Bild das Erinnerungsbild der Klasse 4Mdz. Bild: Markus Bösch

Aufatmen und feiern war angesagt in der vergangenen Woche: Fast alle Schüler haben an der Kanti Romanshorn die Matura- und Abschlussprüfungen bestanden und die entsprechenden Zeugnisse erhalten: «Inmitten dieser globalen Krise mussten Sie auf einiges und Gewohntes verzichten und haben sich gleichzeitig Fähigkeiten aneignen müssen, die für Ihr zukünftiges Leben wertvoll sein können», sagte der Rektor Stefan Schneider an den Feierstunden in der evangelischen Kirche Romanshorn. Turbulenzen gehörten zum Leben und fördern damit Anpassungsfähigkeit. Die damit verbundenen Ungewissheiten forderten Flexibilität und Erfindergeist. In einer kontaktarmen Zeit – ohne Sprachaufenthalt und Maturagag – hiess es, einen Ort in sich selber und das Glück vielleicht in kleinen Dingen zu finden. Die Pandemie habe Grenzen von Ländern und Kulturen aufgehoben, habe unsere Vernetzung im Naturkreislauf aufgezeigt – und nicht zuletzt habe sie sich sozusagen als Katalysator für neues Denken und Handeln entpuppt, betonte Rektor Stefan Schneider in seiner Ansprache. Mit seiner Gratulation verband er den Wunsch, dass die Absolventinnen und Absolventen immer und bis am Schluss an die eigenen Lebensträume und Ziele glauben sollten. Maturandin Aferdita Kazimi (4Mdz) sprach in ihrer Feierrede am Freitagabend vom Abschied und Abschluss, die immer auch Chancen für neue Freiheiten beinhalten würden.