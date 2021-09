Alexandra Büchi neue Leiterin der Jugendarbeit Romanshorn

Romanshorn «Teilhabe stärkt die Jungen»: Alexandra Büchi ist neue Leiterin der kommunalen Jugendförderung und offenen Jugendarbeit Romanshorn-Salmsach Alexandra Büchi hat bereits die Schulhäuser der Hafenstadt besucht. Die Jugendlichen zeigen sich offen, respektvoll und interessiert. Die 26jährige Fachfrau sagt, dass mobile Jugendarbeit gerade in der Pandemie entscheidend sei. 15.09.2021, 16.31 Uhr

Alexandra Büchi im Jugendraum. PD

Um «ihre» Jugendlichen und deren Aufenthaltsorte in der Freizeit kennen zu lernen, besuchte Sozialpädagogin Alexandra Büchi kürzlich an einem warmen Samstagabend die Schulhäuser der Hafenstadt. «Es ergaben sich zahlreiche gute Begegnungen, die Jungen zeigten sich offen, respektvoll und interessiert an mir als neuer Leiterin und den Angeboten der Jugendarbeit», sagte die 26-Jährige. Bei dieser Gelegenheit fragte Büchi nach deren Bedürfnissen und holte Wünsche sowie Ideen für die Gestaltung des Jugendraumes ab.