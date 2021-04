Romanshorn Syrer kämpft weiter um den Schweizer Pass: Zum zweiten Gespräch mit der Einbürgerungskommission erschien er mit seinem Anwalt Dem Romanshorner Talal Aldroubi wurde die Einbürgerung bisher verweigert. Er hat seine Geschichte öffentlich gemacht und die zuständige Behörde massiv kritisiert. Diese hat sich nun ebenfalls juristischen Beistand geholt. Annina Flaig 13.04.2021, 18.30 Uhr

Talal Aldroubi aus Romanshorn hatte Rekurs gegen seine abgelehnte Einbürgerung eingelegt. Reto Martin

Ende März hat das von Talal Aldroubi sehnlichst erwartete zweite Gespräch stattgefunden. Er hatte seit Mitte Juni des vergangenen Jahres darauf gewartet, wie er gegenüber unserer Zeitung im November sagte. Zur Erinnerung: Aldroubi wurde in Romanshorn die Einbürgerung verweigert. Daraufhin hatte er den Entscheid mit Hilfe eines Anwalts angefochten und seine Geschichte öffentlich gemacht.

Beim Kanton hatte er teilweise recht erhalten. Dieser hatte die Angelegenheit zur neuen Entscheidung an die Einbürgerungskommission (EBK) zurückgewiesen. Im Artikel der «Thurgauer Zeitung» erhob er massive Vorwürfe gegenüber dem Gremium.

Über den Inhalt und die Ergebnisse des zweiten Gesprächs wollen weder Talal Aldroubi noch Felix Meier, Präsident der EBK, gegenüber unserer Zeitung Auskunft geben. Einerseits handle es sich um ein laufendes Verfahren, und die Behörde müsse erst einen Entscheid fällen. Und andererseits habe er sich seit dem Rekursentscheid in der Sache nicht mehr geäussert, sagt Felix Meier auf Anfrage.

Felix Meier, Präsident der Einbürgerungskommission Romsanshorn, hat sich seit dem Rekursentscheid in der Sache Talal Aldroubi nicht mehr geäussert. Donato Caspari

Der Kanton hatte die EBK in seinem Rekursentscheid vor allem auf formeller Ebene korrigiert. Meier bestätigt, dass, nachdem der Rekurrent mit seinem Anwalt zum Gespräch kommen wollte, sich die EBK gezwungen sah, ebenfalls einen Anwalt beizuziehen. Am Gespräch Ende März nahmen beide Parteien in Begleitung ihrer Anwälte Teil.