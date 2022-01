Romanshorner Goldschmied kümmert sich um Elektrolokomotive Ae 6/6

Romanshorn «Sie ist mein Schmuckstück», sagt ein Goldschmied über seine Lokomotive Werner Zürcher kümmert sich bald sieben Jahren um den Unterhalt der Lokomotive Ae 6/6. Markus Bösch 03.01.2022, 04.10 Uhr

Werner Zürcher sitzt im Führerstand der Elektrolokomotive Ae 6/6, die nun in Romanshorn steht. Bild: Markus Bösch

Am 25. März 2015 war der grosse Tag für sie und für ihn gleichermassen: Damals wurde die Elektrolokomotive Ae 6/6 von Sissach nach Romanshorn überführt. Seither sorgt auch Werner Zürcher für deren Unterhalt.

«Sie gehört eigentlich Peter Hemming aus Gelterkinden: Ich und Marcel Bänziger sind mit je 5000 Franken daran mitbeteiligt», erklärt Werner Zürcher. Nachdem die Lok in Romanshorn eingetroffen war, stand für die beiden Mitbesitzer fest: Dieses technische Schmuckstück braucht Pflege und Unterhalt. «Im Juni 2015 habe ich die Tafeln und Zierstreifen abmontiert, geschliffen und gefeilt», sagt Zürcher. Und er gerät ins Schwärmen, wenn er von «seiner Loki» erzählt.

Die Originalbuchstaben lieh er sich in Brugg aus

In den darauffolgenden Jahren bemalte er den Lokomotivkasten und konnte dann die eingelagerten Teile wieder anschrauben. Ein Bekannter aus Österreich hatte sie ihm inzwischen gratis neu verchromt. Das damals noch fehlende luzernische Kantonswappen erhielt er von Besitzer Hemming. Was jetzt noch fehlte, waren die Buchstaben dazu. Die Originale konnte Zürcher vom Verein Historic in Brugg ausleihen. Unterdessen sind sie aus Kunststoff nachgemacht und mit Silberfolie überzogen.

Nach anfänglichem Zögern konnte sich auch der Verein Locorama für die Lokomotive begeistern. Mittlerweile hat Zürcher in Eigenregie den Führerstand gereinigt und die zwei Lokführerstühle neu überzogen.

Lok mit 6000 PS Vom Typ Ae 6/6 hat die SBB 120 Maschinen gebaut, die als Universallokomotiven für den Güter- und Personenverkehr eingesetzt wurden. Die ersten 25 Loks erhielten die Namen der damals 25 Kantone, die restlichen die Namen von Städten: Die Lok mit der Nummer 11457 erhielt Namen und Wappen von Romanshorn und wurde hier getauft. Unterdessen ist sie verschrottet. Die Lok «Luzern» mit der Nummer 11404 steht in Romanshorn auf dem Locorama-Gelände. (mb)

Am 12. Oktober 2017 war alles fertig. Für die Pflege und den Unterhalt wendet der bahnbegeisterte Goldschmied einige hundert Stunden an Arbeit auf, die sich allemal lohnen: «Wenn etwa die Ae 6/6 an einem internationalen Lokitreffen bewundert wird oder wenn die Menschen über sie staunen. Heute ist es so, dass ich die Lok während der Öffnungszeiten des Locorama den Besucherinnen und Besuchern gern zeige», sagt Werner Zürcher.

Werner Zürcher schaut aus dem Führerstand der Ae 6/6. Bild: Markus Bösch

Im Speisewagen viele Persönlichkeiten bedient

Als Kind hatte er eine Modelleisenbahn. Jetzt besitzt er eine transportable Anlage in einem eigens dafür gemieteten Raum. Die Freude an der Eisenbahn hat sich im Laufe der Jahre noch verstärkt: «In jungen Jahren, als Pensionär im damaligen Bahnhofbuffet, habe ich hin und wieder im Service ausgeholfen. Später auch in der rollenden Bahn, sprich im Speisewagen.» Erstmals und ganz überraschend sei er auf einer TEE-Zugfahrt eingesprungen und wurde in der Folge offiziell von den SSG für diesen Aushilfsdienst angefragt. «Da habe ich in den Speisewagen der Eurocityzüge auch mal Persönlichkeiten aus Politik und Wirtschaft bedienen dürfen», erzählt Zürcher. «Dabei ergaben sich immer wieder Gespräche und Beziehungen, die diese Leute auch in meine Goldschmiedewerkstatt geführt haben. Das waren Win-win-Situationen.»