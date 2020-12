Romanshorn Sie gehen online und gemeinsam in die Zukunft: Der Verein Globaltreff hat neue Projekte geplant Die Mitglieder des Vereins Globaltreff wollen ein provisorisches Vereinslokal und ein Elektro-Lastenvelo, dessen Finanzierung fast schon gesichert ist. Markus Bösch 15.12.2020, 14.00 Uhr

Einige Mitglieder des Vereins Globaltreff vor dem Pop-up-Store. Bild: Markus Bösch

Vor einem Jahr gegründet, hat der Verein Globaltreff einiges in Bewegung gesetzt: So sind während des Lockdowns im Frühling ein Hauslieferdienst für den Wochenmarkt und dessen Kundschaft organisiert und eine Website eingerichtet worden. Die Präsidentin Karin Keel Walliser schaute mit ihrem Bericht an der online durchgeführten GV zurück auf ein spannendes Jahr: «Wir haben viele Gespräche führen können, der Pop-up-Store während der Jahrmarktwoche wurde auch mit Abstand zu einer Plattform für viele Kontakte und geplante Anschaffung eines Elektro-Lastenvelos ist auf gutem Weg.»

Dieses Projekt sei weit gediehen, so das Vorstandsmitglied Marco Bertschinger. Die letzten Tests würden durchgeführt und die Finanzierung sei fast schon abgeschlossen. Etwa 10‘000 Franken koste die Anschaffung, grosse und kleinere Beiträge von VCS und pro velo, örtlichen Institutionen und privaten Sponsoren seien versprochen.

Vereinslokal an der Hafenstrasse 28

Ein weiterer Meilenstein wurde an der Jahresversammlung vorgestellt: «Im Gebäude an der Hafenstrasse (das ehemalige B&B Mirasol) soll unser Vereinslokal eingerichtet werden», sagt Keel Walliser. Dank des grossen Entgegenkommens des Eigentümers, der auch Mitglied bei ihnen sei, dürfe der Verein das Gebäude ab März 2021 für ein Jahr ohne Miete benutzen. «Wir bezahlen einzig die Nebenkosten und in den folgenden Jahren einen Mietzins. Über eine dannzumalige Weiterführung entscheiden alle Mitglieder.»

Es werde ein Betriebskonzept für die gastronomische Nutzung und den Verkauf entwickelt. «Und wir wollen mit einem Depot für das geplante Gemüse-Abo und Fleischlieferungen starten. Allenfalls könnte dort auch das Lastenvelo stationiert sein», so Keel Walliser. Die zugeschalteten Mitglieder sagten einstimmig Ja zum Antrag. Damit die damit verbundenen Arbeiten und Projekte (weiterhin) aufgegleist und durchgeführt werden können, brauche es auch die Aufteilung in verschiedene Ressorts. Und das damit verbundene Engagement des Vorstands und der Mitglieder. Zurzeit zählt der Verein 48 Mitglieder.

Finanzen im Lot

An der GV wurde einzig die Rechnung 2019 abgenommen, die nur zwei Monate umfasst. Über die Rechnung des laufenden Jahres wird erst im ersten Drittel des kommenden Jahres abgestimmt werden: Sie schliesst mit einem Plus von 3534 Franken. Das Budget rechnet mit einem Aufwand von 31‘150 Franken und Erträgen von 29‘310 Franken. Die Zahlen seien nicht in Stein gemeisselt, so der Kassier Rainer Rothe, auch weil die Erträge – aus dem Verkauf und dem Betrieb des Elektrolastenvelos – nur geschätzt werden könnten und weil keine Miete im ersten Jahr gezahlt werden müsse.