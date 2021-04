Romanshorn

Die beiden Romanshorner Schulgemeinden – Primarschulgemeinde und Sekundarschulgemeinde – verzichten nach 2020 zum zweiten Mal auf die für Juni geplanten Schulgemeindeversammlungen. Stattdessen können die Stimmberechtigten in einer Urnenabstimmung am 13. Juni 2021 über die Jahresrechnungen 2020 befinden. Es wird somit am gleichen Datum über die Rechnungen aller drei Körperschaften abgestimmt: jene der Stadt und beider Schulgemeinden. Die Primarschulgemeinde wird ihren Jahresbericht 2020 mit Jahresrechnung in Kurzform Anfang Mai in alle Romanshorner Haushaltungen versenden. Der ergänzende Detailbericht mit allen Zahlen und Kommentaren kann via www.primromanshorn.ch oder bei der Schulverwaltung bezogen werden. (red)