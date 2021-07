100. Auftritt der Swing Kids beim Davoser Jazzfestival

Romanshorn «Ohne uns wäre der Anlass undenkbar»: Die Swing Kids treten zum hundertsten Mal am Jazzfestival Davos auf Seit 14 Jahren ist die Band von Dai Kimoto jeweils im Sommer für eine Woche regelmässiger Gast im Bündner Ferienort. Viele Konzertbesucher würden extra wegen ihnen anreisen, sagt der Romanshorner Musiker. Markus Schoch 10.07.2021, 04.10 Uhr

Die Swing Kids bei einem Auftritt im letzten Jahr in Davos. Bild: PD

Feiern Sie das Jubiläum auf der Bühne?

Das Organisationskomitee hat aus Anlass des 100. Auftrittes von uns eine Überraschung angekündigt. Mehr weiss ich nicht. Ich bin gespannt.

Haben Sie sich für den Auftritt im Programm etwas Spezielles einfallen lassen?

Ja, was aber auch damit zu tun hat, dass das diesjährige Jazzfestival in Davos für vier Bandmitglieder aus Altersgründen das Ende bei den Swing Kids bedeutet. Ich werde ihnen entsprechend Möglichkeiten geben, um sich ein letztes Mal sehr gut präsentieren zu können.

Wo spielen die Swing Kids?

Wenn es tagsüber schön ist, treten wir draussen auf, beispielsweise auf dem Arkadenplatz, wo sich jeweils sehr viele Menschen versammeln. Es ist wie bei einem Open Air. Am Abend geben wir in Hotels vor vollem Haus Konzerte. Es sind 15 bis 16 professionelle Bands aus den verschiedensten Ländern, die jeweils ans Jazzfestival kommen.

Gibt es einen anderen Ort als Davos, wo die Swing Kids in all den Jahren öfter aufgetreten sind?

Nein, wir stehen seit 2007 mit Ausnahme von 2015 jedes Jahr auf der Bühne in Davos. Wir sind zwar seit langem auch regelmässiger Gast beim Jazzfestival in Sargans, aber nur alle zwei Jahre.

Wie kommt es, dass die Swing Kids seit so vielen Jahren fester Bestandteil des Festivals in Davos sind?

Dai Kimoto an der Universität St.Gallen, wo die Swing Kids in Anwesenheit von Bundesrat Ignazio Cassis und Adolf Ogi einen Anerkennungspreis für ihre ausserordentliche Verdienste für die Generationenverständigung bekamen. Bild: Ralph Ribi (27. August 2019)

Es kommen sehr viele Feriengäste extra wegen uns im Sommer nach Davos. Andere werden dort erst auf uns aufmerksam und besuchen dann Konzerte von uns bei ihnen in der Nähe. Ich bekomme regelmässig entsprechende Rückmeldungen nach Auftritten. Das Organisationskomitee in Davos sagt, ohne uns wäre das Festival undenkbar.

Ist Davos auch das Lieblingsfestival der Swing Kids?

Ja, für uns ist es dort am schönsten. Wir verbringen in Davos jeweils eine Woche zusammen in einem Hotel. Es ist wie Ferien.

Sind die Swing Kids überhaupt in Form?

Ja, wir konnten auch während Corona ganz normal üben. Für Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren gab es keine Einschränkungen. Zudem sind die Bandmitglieder äusserst routiniert geworden durch die vielen Auftritte in der Vergangenheit. Wir haben bei unseren Reisen nach Japan oder Argentinien so vieles zusammen erlebt.

Und wie sieht es mit Konzerten aus?

Das letzte gaben wir Ende September 2021. Mit den Auftritten in Davos beenden wir also eine neunmonatige Pause.

Dann dürfte die Vorfreude auf nächste Woche bei Ihnen und den Swing Kids gross sein.

Ja, natürlich. Aber wir hatten auch bei den Proben immer viel Spass.