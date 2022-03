Romanshorner Stadtrat prüft Stadthaus-Neubau auf dem Sternenplatz

Romanshorn Neues Stadthaus in Romanshorn: Standort Sternenplatz wird geprüft Soll das bestehende alte Verwaltungsgebäude an der Bahnhofstrasse 19 saniert werden? Oder ist es sinnvoller, ein neues Stadthaus an zentraler Lage zu bauen? Das will der Romanshorner Stadtrat herausfinden. 28.03.2022, 16.40 Uhr

So zeigt sich der Romanshorner Sternenplatz heute. Bild: PD

(red) Der Romanshorner Stadtrat will den Fokus in einer ersten Phase auf die Abklärung der Machbarkeit für einen nachhaltigen Neubau am Sternenplatz legen. «Hier wären weitere öffentliche Nutzungen wie beispielsweise die Integration der Gemeindebibliothek, der Betrieb eines Cafés sowie gewerbliche Angebote möglich», schreibt er in einer Mitteilung.

Ein lebhaftes Dreieck

Auch soll ein kleiner Stadtplatz die Wahrnehmung als Stadtzentrum akzentuieren. «Dies stellte für die Einwohnenden eine Aufwertung des Stadtzentrums dar», steht in der Mitteilung weiter geschrieben. Mit den geplanten Projekten an der Hafenpromenade und dem Bahnhofplatz entstünde an bester Lage im Zentrum in unmittelbarer Nähe zu Gastronomie, Gewerbe und Detailhandel der Alleestrasse ein lebhaftes Dreieck.

Verwaltung unter einem Dach

Ein Neubau böte darüber hinaus den Vorteil, dass die seit Jahrzehnten an verschiedenen Standorten in der Stadt angesiedelte Verwaltung vollständig in einem Gebäude zentral untergebracht werden könnte. «Das offerierte den Einwohnerinnen und Einwohnern einerseits eine höhere Dienstleistungsqualität, andererseits würden Kosten für die in Mietliegenschaften untergebrachten Abteilungen, Fachstellen und Dienste eingespart.»

Volk sagte Ja zur Machbarkeitsstudie

Die Mittel für eine Machbarkeitsstudie Neues Stadthaus sprachen die Romanshorner Stimmberechtigten an der Gemeindeversammlung mit dem Budget 2022 im November 2021. Im Zentrum steht die Abwägung, ob das Gebäude der Stadtverwaltung an der Bahnhofstrasse 19 für einen hohen einstelligen Millionenbetrag totalsaniert und baulich erweitert wird – oder ob ein zentral gelegener Neubau zweckmässiger ist.