Romanshorn Naturjuwel ist sehr beliebt – dieser Zuspruch freut auch die tierischen Gäste Die Führungen durch das Naturschutzgebiet an der Aach nehmen erfreulich zu, ebenso die tierischen Bewohnerinnen und Bewohner. Der verantwortliche Emil Gsell schaut auf ein spezielles Jahr zurück. Markus Bösch 17.12.2020, 14.30 Uhr

Unterwegs im Naturschutzgebiet: Menschen und Tiere – wie zum Beispiel der Biber. Bild: Markus Bösch

Vom 15. April bis 20. Oktober waren sie die besonderen Gäste und Helfer im Naturschutzgebiet – die fünf Hochlandrinder, die während dieser sechs Monate ebendort weiden und damit bei der Pflege involviert sind. Und dann sind es vor allem die Freiwilligen, die tatkräftig Hand anlegen:

«An zwei Samstagen waren es insgesamt 26 Frauen und Männer, die Pflegetage im Herbst mussten wir dann coronabedingt absagen.»

An einem Tag mit dabei seien auch acht zukünftige Jäger gewesen, die für ihre Prüfung einen solchen Natureinsatz leisten. «Und nicht zuletzt geht mein Dank auch an den Werkhof Romanshorn, der mit Rat und Maschinen unkompliziert Hilfe anbietet und leistet. Denn auch eine Naturlandschaft braucht Pflege und so waren die Arbeiten übers ganze Jahr gesehen sehr vielseitig», sagt Emil Gsell. Er ist Aufseher und Ranger für das Gebiet. Sorgen bereitet ihm die Zunahme der Freizeitsportler wie Kanufahrer oder Stand-up-Paddler, zumindest jene, die die Seevorschriften nicht kennen.

Findet Beachtung bei der Bevölkerung

Auch in diesem besonderen Jahr habe das «Juwel am See» viel Beachtung bei der Bevölkerung gefunden: So liessen sich zwei Kindergartenklassen, drei Schulklassen, eine Geburtstagsgesellschaft und eine Firmengruppe durch das Gebiet führen. Gsell sagt:

«Dieser Zuspruch freut mich sehr. Und selbstverständlich auch die tierischen Gäste, wie beispielsweise der Biber.»

Dieser fühle sich am Aachufer sehr wohl. Das würden seine Spuren zeigen, die er an den Weidebäumen zu hinterlassen pflegt. Und neben den zahlreichen Amphibien sei auch der Bruterfolg auf den zwei Fluss-Seeschwalbenflossen sehr erfolgreich gewesen. «Wir überlegen uns, ein drittes Floss einzuwassern. Unser grosses, weiteres Projekt, nimmt Formen an: Die Bewilligungen von Stadt und Kanton für unsere Wildbienenlandschaft sind unterdessen eingetroffen. Wir hoffen, es in diesem Winter noch verwirklichen zu können», so Gsell.