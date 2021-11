FC Arbon und FC Romanshorn: Strafverfahren gegen vier Spieler

ROMANSHORN Nach Schlägerei zwischen den FCs Arbon und Romanshorn: Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen vier Spieler Wegen eines Handgemenges nach einem Spiel gerieten die A-Junioren des FC Romanshorn und des FC Arbon im Juni in die Schlagzeilen. Die Strafen, die der Ostschweizer Fussballverband darauf verhängte, hielten die beiden Mannschaften offenbar nicht auf: Am Ende der Saison steht der FC Romanshorn auf dem ersten, der FC Arbon auf dem dritten Platz der Youth League. Gegessen ist die Sache aber noch nicht. Rechtliche Konsequenzen stehen aus. Luca Hochreutener Jetzt kommentieren 19.11.2021, 05.20 Uhr

Der FC Romanshorn hat allen Grund, sich zu freuen: Seine A-Junioren haben die Youth League gewonnen – trotz der zahlreichen Spielersperren. Bild: PD

«Wir haben diese Liga noch nie gewonnen, nicht einmal mit stärkeren Mannschaften», erzählt Angelo Dell'Aquila begeistert. Der Vereinspräsident des FC Romanshorn hat allen Grund zur Freude: Seine A-Junioren haben sich erfolgreich den Titel der Brack.ch Youth League erkämpft. Und das trotz fünf Sperren gegen einzelne Spieler. Grund hierfür war eine Rauferei nach einem Spiel gegen den FC Arbon im vergangenen Juni. Zeitweise drohten der Mannschaft sogar sechs Punkte Abzug, wodurch die Saison so gut wie verloren gewesen wäre. «Mit unserer Einsprache beim Ostschweizer Fussballverband waren wir aber zum Glück erfolgreich», so Dell'Aquila.

Angelo Dell'Aquila, Präsident

FC Romanshorn. Bild: PD

Trotzdem verlief die Saison alles andere als reibungslos. «Die Mannschaftssituation war nicht einfach, gerade weil sogar der Captain eine Sperre kassierte.» Die verbliebenen Spieler und die Trainer hätten viel leisten müssen. Die Sperrungen mussten mit kleineren Einsätzen von B-Junioren und Ersatzspielern kompensiert werden. Dell'Aquila: «So konnten auch die anderen Jungs, die sonst nicht so oft spielen, zeigen, was sie draufhaben.»

Präsidenten nicht glücklich mit Arbeit des Verbandes

Doch auch der FC Arbon ging wider Erwarten erfolgreich aus der diesjährigen Saison. Neben fünf Spielern wurde damals deren Trainer ebenfalls gesperrt. Trotzdem schaffte es die Mannschaft auf den dritten Platz der Youth League. «Die Leistungen der Spieler und Trainer waren sehr gut und ich bin stolz auf die Mannschaft», sagt der Präsident des FC Arbon, Lukas Auer.

Lukas Auer, Präsident FC Arbon. Bild: PD

Trotz des Erfolges sparen die beiden Vereinspräsidenten nicht an Kritik am Ostschweizer Fussballverband. «Wir haben bei allen Spielern bis auf einen Einsprache gegen die Sperrung erhoben», sagt Auer. Auch dass der Trainer gesperrt worden sei, empfände man als realitätsfremd.

«Das Vertrauen in den Verband ist nicht mehr gleich wie vor dem Spiel.»

Dell'Aquila findet ebenfalls, dass der Verband falsch reagierte: «Wir haben es aber irgendwann aufgegeben, Einsprache zu erheben, weil es sowieso nichts gebracht hätte und jedes Mal Geld kostete.» Der Schiedsrichter habe seine Angaben gemacht und auf deren Basis seien die Strafen ausgerufen worden. Besonders kurios erscheine in dem Fall die Sperrung eines Spielers des FC Romanshorn, der einen doppelten Kieferbruch erlitt. «Obwohl er am meisten Schaden davongetragen hatte, bekam er die höchste Strafe», sagt Dell'Aquila. Als Grund gab der Schiedsrichter an, der Spieler sei in die Schlägerei verwickelt gewesen. Dell'Aquila widerspricht:

«Es war gar keine Schlägerei.»

Ostschweizer Fussballverband weist Vorwürfe zurück

Stephan Häuselmann, Präsident Ostschweizer Fussballverband. Bild: PD

Stephan Häuselmann, der Präsident des Ostschweizer Fussballverbands, weist die Vorwürfe zurück. «Der Schiedsrichter ist der Vertreter des Verbandes auf dem Platz und rapportiert Fälle wie diesen.» Man habe bei den Untersuchungen nicht nur diesen Rapport beigezogen, sondern auch Befragungen mit den beteiligten Vereinen sowie den Betroffenen durchgeführt. «Die Wettspielkommission des Verbandes hat grossen Aufwand betrieben, um Entscheidungen zu fällen», sagt Häuselmann. Zudem seien einzelne Verfahren noch nicht abgeschlossen. «Es laufen immer noch Untersuchungen wegen der Einsprachen des FC Arbon.» Zu den angeblich hoffnungslosen Einsprachen des FC Romanshorn sagt er:

«Tatsächlich fallen bei Einsprachen Gebühren an. Wenn man aber recht bekommt, werden einem diese zurückerstattet.»

Die Staatsanwaltschaft ermittelt

Marco Breu, Mediensprecher der Staatsanwaltschaft Thurgau. Bild: Andrea Stalder

Auf Anfrage sagt die Thurgauer Staatsanwaltschaft: «Derzeit führt die Staatsanwaltschaft Bischofszell gegen vier Personen Strafuntersuchungen wegen Raufhandels», sagt deren Mediensprecher Marco Breu. Ursprünglich seien es sechs Verdächtige gewesen, gegen zwei davon leite die Staatsanwaltschaft aber voraussichtlich kein Verfahren ein. Auf Nachfrage, welche Strafe jemanden erwarte, der wegen Raufhandels verurteilt wird, antwortet Breu: «Der Strafrahmen liegt bei Geldstrafe bis zu 180 Tagessätzen oder Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren.» Der Ausgang der Verfahren bleibt offen. Es gilt die Unschuldsvermutung.

Der Präsident des FC Romanshorn ist unbesorgt. «Von unseren Spielern hat keiner eine Anzeige bekommen», sagt Dell'Aquila. Das neue Verhältnis zum FC Arbon bezeichnet er ausserdem als sehr positiv:

«Seit dem Spiel stehen wir mit dem FC Arbon in engem Kontakt.»

Unterdessen fanden mehrere Spiele zwischen den beiden Mannschaften statt. Diese seien allesamt friedlich verlaufen, so Dell'Aquila. Auch dem Spieler mit dem doppelten Kieferbruch geht es laut Trainer Stefano Martinelli wieder gut. «Er hat sich wieder erholt und zum Glück keine Folgeschäden davongetragen.» Ausserdem besuche er die Trainings und habe bereits wieder ein Spiel für den FC Romanshorn bestreiten können.