Romanshorn Nach 42 Jahren ist Schluss: Zugführer Hansjürg Oesch geht nächste Woche in Pension Seit seiner Kondukteurlehre 1979 hat Zugführer Hansjürg Oesch viel erlebt. Als Kameramann erhielt er gar den Kulturpreis der Stadt Romanshorn. Markus Bösch 06.12.2020, 16.30 Uhr

Hansjürg Oesch steigt am Bahnhof Romanshorn aus dem Zug. Bild: Markus Bösch

Am 15. Dezember ist das Leben nach Fahrplan vorläufig zu Ende. Dann wird der Zugführer Hansjürg Oesch pensioniert. Nach seiner Kochlehre in Romanshorn hat er 1979 mit der Kondukteurlehre angefangen. Die damals noch zahlreichen Nacht- und TEE-Züge hat er in spezieller Erinnerung: