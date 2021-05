Romanshorn Nach 27 Jahren ist Schluss: Der Präsident des Solarvereins in der Hafenstadt gibt seinen Posten ab An der Jahresversammlung gibt Guido Lang den Stab des Romanshorner Solarvereins ab. Neuer Präsident wird Patrik Fink. Lang hat den Verein vor knapp dreissig Jahren gegründet. Markus Bösch 27.05.2021, 15.19 Uhr

Patrik Fink (links) löst Vereinspräsident Guido Lang ab. Markus Bösch

1994 gründete Guido Lang den Romanshorner Solarverein. Und seither hat er bei der Montage jeder Anlage gleich auch selber Hand angelegt. Kassier Gustav Saxer bedankte sich an der Jahresversammlung beim scheidenden Präsidenten: In den vergangenen Jahrzehnten hätten all diese Solaranlagen über 1,2 Millionen Kilowattstunden erneuerbare Energie produziert. «Dank deiner Tatkraft und deinem Engagement konnten wir vier Anlagen projektieren und auch realisieren», so Saxer. «So hast du bereits 1999 die nunmehr älteste Anlage auf dem Dach der Firma Maron eigenhändig montiert. Und auch diese hat bis heute immerhin 43'000 Kilowattstunden Solarstrom produziert.»