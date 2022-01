In der Sendung "Persönlich" trifft Nicolas Senn auf Madame Tricot

Romanshorn Mit Schlägeln und Stricknadeln: In der Radiosendung «Persönlich» treffen Nicolas Senn und Madame Tricot aufeinander Im Kino Roxy in Romanshorn haben heute Sonntag in der SRF-Radiotalkshow «Persönlich» die Strickkünstlerin Dominique Kaehler Schweizer alias Madame Tricot und der Hackbrettspieler Nicolas Senn aus ihrem Leben erzählt. Markus Bösch 16.01.2022, 16.55 Uhr

Im Kino Roxy in Romanshorn spricht Moderatorin Sonja Hasler im Rahmen der Sendung «Persönlich» mit der Strickkünstlerin Dominique Kaehler Schweizer, alias Madame Tricot, und dem Hackbrettspieler Nicolas Senn. Bild: Markus Bösch

Nicolas Senn ist in Romanshorn bekannt, Dominique Kaehler Schweizer alias Madame Tricot ist es seit heute ebenfalls: Am Sonntagmorgen befragt Moderatorin Sonja Hasler in der SRF-Radiosendung «Persönlich» im Kino Roxy die beiden zu ihrem «kreativen und vielfältigen Leben». Und es war – eigentlich wie bei jeder Sendung – ein Spass, den beiden Protagonisten zuzuhören.