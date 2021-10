Methabau erstellt in Romanshorn 101 Wohnungen

Romanshorn Methabau erstellt im Zentrum 101 Wohnungen Das ehemalige Firmenareal der Firma Fatzer an der Salmsacherstrasse wird zum neuen Quartier mit rund 200 Bewohnern. Am Montag war Grundsteinlegung für die Überbauung. Christof Lampart 27.10.2021, 04.20 Uhr

Grundsteinlegung der Überbauung auf dem Fatzer-Areal: Bauleiter Christoph Renner und Bauherr Patrick Manser zeigen den Inhalt der Metallkiste, die im Boden versenkt wird. Bild: Ralph Ribi

Im Beisein von rund 40 Gästen freute sich Bauherr Patrick Manser von der Methabau Gruppe AG aus Amriswil am Montagnachmittag darüber, den ebenso traditionellen wie auch symbolträchtigen Schritt der Grundsteinlegung, zusammen mit dem Romanshorner Stadtpräsidenten Roger Martin, vornehmen zu können. «Eine Grundsteinlegung ist seit Jahrtausenden eine Gepflogenheit, die auch schon in der Bibel erwähnt wird», sagte Manser. Man lege hier den Grundstein für etwas, was darübersteht – einem Gebäude. «Was hier, in diesem Fall, dem Wohnraum für etwa 200 Menschen entspricht.»