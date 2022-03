Indischer Regisseur produziert Film in Romanshorn

Romanshorn «Mach das, was du liebst» – indischer Regisseur produziert Dokumentarfilm in Romanshorn Während der Pandemie arbeitete Sagar Shiriskar an einem Film über ein schwer beeinträchtigtes neunjähriges Mädchen. Zu dieser Zeit wohnte er in Romanshorn. Wir trafen den Künstler im Kino Roxy, wo der Film Ende März ausgestrahlt wird. Remo Fischbacher Jetzt kommentieren 04.03.2022, 04.10 Uhr

Dem indischen Regisseur Sagar Shiriskar vergeht das Lachen nicht so schnell. Bild: Andrea Stalder

Er ist vielseitig, lernwillig und nimmermüde: Regisseur Sagar Shiriskar, der vor 34 Jahren in Mumbai zur Welt kam. Sein meistverwendeter Gegenstand? «Die Kamera», sagt der Inder. Bereits früh in seinem Leben fand er grossen Gefallen daran, Erlebnisse in Bildern festzuhalten. So überrascht es auch nicht, dass er Regie und Kinematografie am Film and Television Institute of India studierte.

Die Kamera hat Shiriskar immer dabei, wenn er unterwegs ist. Überhaupt sind es nicht wenige Flecken, die der fröhliche Regisseur auf der Erde bereits entdeckte. «Ich habe auch schon fast alle Kantone der Schweiz besucht. In einigen davon habe ich an künstlerischen Projekten gearbeitet.» Das Reisen und das Entfliehen aus dem Alltag ist ein wichtiger Bestandteil seines Lebens. Schliesslich könne er nicht stundenlang in den Computer schauen. Shiriskar: «Die Natur hilft mir enorm, um abzuschalten und Dinge zu vergessen.» Als er in Romanshorn wohnte, habe er viele Ausflüge an den Bodensee gemacht. «Ich liebe das Wasser und die Berge. In der Schweiz treffe ich beides zur Genüge an», sagt er.

Arbeit an Projekten im Atelier

Die Arbeit dominierte aber den Alltag des Inders. Jeden Tag verbrachte er im Atelier an der Reckholdernstrasse 13. Dort schuftete er an vielen seiner Projekte, ganz egal ob Bilderserien, Kurz- oder Dokumentarfilme. Der indische Regisseur kam ursprünglich als «Artist in Residence» nach Romanshorn. Darunter ist ein Förderprogramm für ausländische Künstler wie Shiriskar zu verstehen, bei dem in einem bestimmten Zeitraum ein passendes Arbeitsatelier angeboten wird.

Den Dokumentarfilm «Diaries From An Unconventional Journey» produzierte er während der Pandemie. Shiriskar schnitt den Film selbstständig, war für Kamera und Regie verantwortlich. In der Zeit habe er viel dazugelernt. Gelegentlich tat er sich aber auch schwer damit.

«Mich immer wieder zu motivieren, war die grösste Challenge.»

Einsam habe er sich aber nicht gefühlt. Er holte regelmässig Meinungen und Feedbacks von aussen ein. In erster Linie nehme er sich jeweils vor, das beste Ergebnis zu erzielen. Dazu brauche es viel Selbstvertrauen und Durchhaltevermögen.

Emotionale Erfahrung

Der Film handelt von einem schwer behinderten neunjährigen Mädchen, das Dalai Lama besuchen will. Die kurze Reise beleuchtet das Verhältnis von Familienmitgliedern in einem multikulturellen Umfeld. Ursprünglich hatten die Eltern des Mädchens den indischen Regisseur angefragt, ob er die Geschichte verfilmen könne. Shiriskar hat keine Sekunde gezögert. Noch heute erinnert er sich gerne an die Zeit zurück.

Sagar Shiriskar posiert im Kino Roxy, wo Ende März der selbst gedrehte Film über die Bühne gehen wird. Bild: Andrea Stalder

«Das war eine unglaublich emotionale Erfahrung.» Auch wenn er «nur» der stille Beobachter gewesen sei, begleitete er die Familie schliesslich Tag für Tag. Im Film ist zu sehen, welchen Effort die Eltern des im Rollstuhl sitzenden Mädchens jede Minute erbringen müssen. Ganz alltägliche Situationen, wie eine Treppe hochzukommen oder aus einem Auto auszusteigen, verkamen zu einem extremen Kraftakt.

«Der Dreh hat mein Denken verändert.»

Noch heute ist er stark mit den Hauptakteuren in Kontakt. So sei die Familie aus dem Film Teil seiner eigenen Familie geworden.

Für den Opera Prima nominiert

Doch für Shiriskar bleiben nicht nur die Emotionen bestehen. Er wurde mit «Diaries From An Unconventional Journey» von den Solothurner Filmtagen für den Opera-Prima-Preis nominiert. Dabei werden Erstlingswerke von Regisseurinnen und Regisseuren in der Schweiz ausgezeichnet. «Ich war schon etwas überrascht. Das ist eine schöne Ehrung und die Bestätigung für meine Arbeit in der Vergangenheit», sagt er.

Nächster Halt: Tessin

Das nächste Projekt liegt bereits in Sichtweite. Shiriskar plant, die Natur einer kleinen Tessiner Gemeinde zu beleuchten. Ein Thema, das sich ziemlich differenziert vom Dokumentarfilm in Indien. Doch genau diese Abwechslung gefällt dem fröhlichen Regisseur. Er könnte sich ohnehin keinen besseren Beruf vorstellen – getreu seinem Motto:

«Mach das, was du liebst.»

Hinweis

Am 31. März 2022 zeigt das Kino Roxy in Romanshorn den Film «Diaries From An Unconventional Journey». Sagar Shiriskar wird ebenfalls vor Ort sein. Dem Publikum bietet sich die Gelegenheit, im Anschluss an den Film mit dem Regisseur und der per Zoom zugeschalteten Familie, welche die Hauptrolle im Film einnahm, zu diskutieren.

