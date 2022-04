Luftspiel-Spektakel mit Kuheuter-Ballon über Schiffen

Romanshorn Luftspiel-Spektakel am Bodensee mit Heissluftballon in Form eines Kuheuters – aussergewöhnliches Konzertereignis auf und über drei Schiffen Diesen Samstag finden die Romanshorner Luftspiele 2022 statt. Ein aussergewöhnliches Kunsterlebnis mit musikalischer Begleitung, das seinen Ursprung an der Olma findet. Remo Fischbacher Jetzt kommentieren 21.04.2022, 11.30 Uhr

Ein rosaroter Heissluftballon und drei Schiffe sollen Teil eines unvergesslichen Spektakels am Bodensee werden. Bild: PD

Ein Konzert zwischen Zitzen, Himmel und Wasser. Was eigenartig tönt, wird am 23. April zur Realität. Dann laden die Schweizerische Bodensee-Schifffahrt AG sowie die Historische Schifffahrt Bodensee GmbH zu den Romanshorner Luftspielen 2022 – ein konzertantes Ballonspektakel.

Vom österreichischen Hard sowie von Romanshorn aus werden sich das MS Oesterreich sowie die beiden Schweizer Schiffe MS St.Gallen und MS Säntis unter Anleitung der Kapitäne aufeinander zubewegen. Zur gleichen Zeit erhebt sich aus der Romanshorner Bunkerwiese ein rosafarbener 35 Meter hoher Heissluftballon in der Form eines Kuheuters. Über das Wasser ziehend, gelangt der Ballon Richtung Seemitte, wo er fixiert wird. Es folgt eine Art Schutzgebet in Form eines Sprechgesangs mit Rufmelodik, ein sogenannter Alpsegen – von der österreichischen Künstlerin Barbara Anna Husar in Szene gesetzt.

Kuheuter-Idee entstand an Olma

Vom goldenen Ballonkorb aus wird die Transmedia-Künstlerin Ronja Svaneborg singen und mit den neun Alphornbläsern auf den Schiffen in Verbindung treten. «Wir möchten mit dem Alpsegen die Tradition neu interpretieren», sagt Barbara Anna Husar, die das Programm konzipiert.

Sie war es denn auch, welche die Idee mit dem kuheuterähnlichen Heissluftballon hatte: «Tatsächlich geht dies auf die Olma 2007 zurück. Ich war begeistert von den vielen Kühen und wollte mich mehr mit diesen Tieren befassen.» Genau das tat Husar dann auch – in der Funktion als Kuhmalerin. Die erstmalige Inszenierung des EUTER-Ballons konnte sie dann 2018 bei einem Vorarlberger Festival unter dem Motto «Mensch und Rind» realisieren.

Sichtbar, aber kostspielig

Husar hat sich ganz bewusst für den Kuheuter entschieden. «Ich sehe den Euter als Symbol für Nachhaltigkeit und Wertewandel.» Hinzu komme, dass er sich bestens dafür eignet, etwas sichtbar zu machen. Hingegen fielen die Produktionskosten für den Heissluftballon sehr hoch aus. «Dann freut man sich umso mehr, wenn das Kunstwerk gesehen wird und sich die Menschen daran erinnern, dass sie ein Teil der Natur sind», sagt Husar.

Generell geht es laut der österreichischen Künstlerin am 23. April um «die bewusste Interaktion des Menschen mit der Umwelt sowie die Sensibilisierung für den Umgang mit der Natur». Das Ballon-Spektakel passt in die momentane Zeit, schliesslich steht der Anlass unter dem Motto «Milky Ways of Peace» (dt.: die Milchstrassen des Friedens).

Auch vom Ufer «beste Sicht»

Nicht nur von den Schiffen, sondern auch vom Uferrand bietet sich den Besuchenden laut Husar «beste Sicht auf das Spektakel». Bei der durchgeführten Testerhebung habe es grossartig ausgesehen, so die gebürtige Vorarlbergerin. Trotzdem ist für Ufer-Zuschauende nicht alles garantiert: «Ob sie etwas hören werden, ist sehr windabhängig.» Zwischen dem Land und den Schiffen läge nämlich eine ziemliche Distanz.

Vor zwei Jahren fand zum ersten Mal ein Anlass dieser Art statt, die sogenannten Bregenzer Luftspiele. Damals ging die multisensuale Inszenierung noch ohne Schweizer Beteiligung über die Bühne. So bildet die diesjährige Ausgabe die erste länderübergreifende Schifffahrt.

Hinweis:

Das Spektakel findet nur bei gutem Wetter statt. Ausweichtermin ist der 30. April. Die Luftspiele beginnen um 18.00 Uhr und enden um 20.30 Uhr. Weitere Informationen zu Reservierungen und Programmdetails mit Abfahrtsort Romanshorn finden sich unter https://bodensee-schiffe.ch. Wer im österreichischen Hard starten möchte, erhält sämtliche Angaben unter www.hs-bodensee.eu.

