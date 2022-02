Kamera filmt Turmfalke in Romanshorner Kirchturm

Romanshorn Live dabei: Vogelschutzverein filmt im Kirchturm einen Turmfalken Das Projekt ist bei der Bevölkerung gut angekommen, hiess es an der Mitgliederversammlung des Vogel- und Naturschutzvereins Romanshorn. Markus Bösch 28.02.2022, 11.30 Uhr

Trotz Corona konnte der Vogel- und Naturschutz Romanshorn und Umgebung Engagement beweisen: «Wir haben spannende Anlässe und wichtige Projekte für die Natur durchführen können», sagte Margie Koster an der Jahresversammlung. Sie leitet den Verein zurzeit als Vizepräsidentin. Gemeint ist etwa die Turmfalkenkamera im Kirchturm, welche der Verein zusammen mit der evangelischen Kirchgemeinde montiert hat. Über eine Website konnte live mitverfolgt werden, wie sechs Junge geschlüpft, von ihren Eltern aufgezogen und drei dann flügge geworden sind. Koster sagt:

«Das Projekt erhielt grosse Resonanz auch über die Region hinaus.»

Und es ging flugs weiter: Ernst Johner, Daniel Bruderer und Emil Gsell installierten das bereits dritte Brutfloss für die Flussseeschwalben. Dass die Flosse gut ankamen, zeigte der Bruterfolg: sind doch 55 Junge flügge geworden.

Leute mähen Magerwiese mit Sense

Im eigentlichen Naturschutzgebiet konnte die geplante Wildbienenwiese mit einem vielfältigen Angebot an Bruthöhlen und Nahrung umgesetzt werden. Das jährliche Projekt «Erde im Fokus» in Zusammenarbeit mit dem Roxy, fand ein grosses Echo. Und schliesslich packten freiwillige Helfer im Herbst an und mähten ganz im Sinn der Biodiversität ein Magerwiesenbord an der Aach mit der Sense.

Zum ersten Mal war Marco Bertschinger unterwegs in Egnach, auf einer nächtlichen Glühwürmchenexkursion. Er stellte in der Folge gleich auch das neue Programm vor: «Dazu gehören in diesem Frühling ein Wildstaudenmarkt, ein Anlass zu wild lebenden Honigbienen, eine Exkursion zu den Oberhüserer Fledermäusen und in den Herbstferien eine Wanderausstellung zum 100-Jahr-Jubiläum von Birdlife Schweiz. Daselbst wird als Weltneuheit ein sogenannter Insektenflugsimulator auch in Romanshorn zu sehen und auszuprobieren sein.»

Verein steht finanziell gut da

Kassier Beat Dönni sagte: «Unsere finanzielle Situation sieht gut aus. Dank Mitgliederbeiträgen, Spenden, Subventionen und Projektvergütungen haben wir 2021 ein Plus verzeichnet. Und wir können uns für das laufende Jahr ein Defizit leisten.» Dies mache Sinn, denn mit dem Geld gleise der Verein Projekte wie die Glühwürmchenexkursion und den Insektenflugsimulator auf.

Offiziell, persönlich und mit viel Applaus verabschiedet wurden der ehemalige Präsident Edi Schweiwiller und Isabelle Pfäffli (zuständig für die Homepage). Wer sich für die Mitarbeit im Vorstand interessiert, ist eingeladen, sich bei Margie Koster zu melden.

Rettung von Rehkitzen Pirmin Bötsch aus Salmsach machte auf die Möglichkeiten für die Rettung von Rehkitzen aufmerksam. Bötsch ist als Jäger in der Jagdgesellschaft Langrickenbach aktiv. Es gebe einfache Massnahmen wie zum Beispiel das Anlocken der Rehgeiss mit Fiepgeräuschen oder mit dem Anmähen der Wiese am Vortag. Aufwendiger und dafür schneller sei das Aufspüren der Kitze mit Drohnen. Ganz allgemein helfe es den Wildtieren, wenn Hunde im Wald an die Leine genommen werden und die Tiere ihre Ruhe haben.