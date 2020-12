Romanshorn Leiterin der Schulverwaltung geht in Pension Ende Jahr räumt Regula Fischer ihr Büro bei der Sekundarschulgemeinde Romanshorn-Salmsach. Ihre Nachfolgerin ist Michaela Foletti. 28.12.2020, 15.30 Uhr

Regula Fischer. Bild: PD

Regula Fischer begann vor zwölf Jahren als Sekretärin der Schulleitung. Als die Wohnung des Hauswarts frei wurde, konzentrierte die Sek alle Verwaltungsangestellten am gleichen Ort. So bekam Regula Fischer Einblick in die Abläufe der gesamten Schuladministration und der Finanzführung. Ein Abschluss zur Verwaltungsökonomin machte sie 2014 fit für die ergänzenden Aufgaben der Schulverwaltung, deren Leitung sie in der Folge übernahm.