Romanshorn Knatsch um Romanshorner Dorfbach: Verhindert Überbauung vollständige Freilegung? Die Stadt hat den Dorfbach vor rund 15 Jahren wieder an die Erdoberfläche geholt. Für das Renaturierungsprojekt gab es viel Lob und einen Preis. Ein Leserbriefschreiber fordert, jetzt auch noch den Rest des Gewässers zu öffnen. Und er spart nicht mit Kritik. Krisztina Scherrer 21.03.2022, 05.00 Uhr

Der Dorfbach schlängelt sich durch die Romanshorner Quartiere. Bild: Donato Caspari

Herr Q.* ist nicht zimperlich, wenn es darum geht, andere zu kritisieren. In einem am 14. Februar verschickten und in verschiedenen Zeitungen bereits abgedruckten Leserbrief geht er hart ins Gericht mit einem Bauherrn: Er wirft ihm beziehungsweise der «Planungs- und Baulobby» Kurzsichtigkeit und Geldgier vor. Und der Stadt wirft er vor, sich bereitwillig in deren Dienst zu stellen.

Seinem Ärger Luft verschafft sich Herr Q., weil ein Bauprojekt am Bachweg «endgültig und definitiv» verunmögliche, das letzte Stück des Dorfbaches zu öffnen, wie er im Leserbrief schreibt. Und dabei wäre es seiner Meinung nach zwingend, der Natur mehr Raum zu geben und im konkreten Fall das Gewässer frei zu legen. «Ökologie und Umweltschutz sind heutzutage die wichtigsten Themen.»

Bauprojekt ist durch Einsprache blockiert

Herr Q. wollte ursprünglich seinen Leserbrief auch in der «Thurgauer Zeitung» platzieren. Er zog ihn dann aber zurück, als ihm die Redaktion ankündigte, seinen Vorwürfen nachzugehen und die Stadt damit zu konfrontieren. Herr Q. drohte mit dem Anwalt, falls die «Thurgauer Zeitung» die Zuschrift trotzdem bringen oder einen Artikel schreiben sollte. Seine Begründung:

«Die jetzige Stadtverwaltung geht oftmals verschlungene Wege und legt die Bürger des Öfteren rein.»

Hand bieten zu einem Gespräch will Herr Q. nur, wenn er die Spielregeln diktieren kann und das letzte Wort hat.

So bleibt offen, welches Projekt der Stein des Anstosses ist. Möglicherweise geht es um dasjenige am Bachweg 2. Der Grundeigentümer will dort ein Mehrfamilienhaus bauen. Gegen das Baugesuch wurde Anfang 2021 Einsprache erhoben, wie die Stadt auf Anfrage mitteilt. Der Fall liegt beim Kanton. Wer von seinen Rechtsmitteln Gebrauch gemacht hat, lässt sich nicht sagen. Herr Q. wohnt ganz in der Nähe.

Zwischen Bachweg 4 und 5 wird das Gewässer wieder eingedolt. Bild: Donato Caspari

Ganze Öffnung des Bachs war nie geplant

Die Stadt hat den Dorfbach vor fast 15 Jahren zwischen der Kreuzlingerstrasse und dem Bachweg 2 auf einer Länge von 900 Metern geöffnet und renaturiert. Dafür erhielt sie von Pro Natura und Hallo Biber! Ostschweiz viel Lob und den Umweltschutzpreis Goldene Weide. Herr Q. würde sich wünschen, dass jetzt auch noch die restlichen rund 400 Meter des Gewässers bis zum Hafenbecken zu einem wertvollen Lebensraum für Pflanzen und Tiere werden.

Die Stadt macht auf Anfrage klar, dass eine ganze Öffnung des Dorfbaches bis zum See nie geplant war: «Dafür müssten wir einen Betonkanal bauen, welcher eine gewisse Grösse aufweisen würde, was ökologisch gesehen fragwürdig ist.» Der Bau eines offenen Kanals wäre zu kompliziert, heisst es weiter: Unter anderem wegen der hohen Kosten, aber auch, weil eine Offenlegung verschiedene Grundeigentümer betrifft und zum Teil Abbrüche von Liegenschaften erfordern würde. Kommt hinzu, dass die Stadt vor 15 Jahren im Zusammenhang mit der ökologischen Aufwertung des Dorfbaches bereits vom unteren Ende des Bachweges bis zur Bankstrasse eine neue Leitung im Boden verlegen liess. «Die Stadt Romanshorn ist weiterhin dafür, dass Bäche – wo möglich und sinnvoll – freigelegt werden. Wir engagieren uns da etwa beim Tobelmühlebach Höhe Pfaffewise», heisst es in der Stellungnahme weiter.

*Richtiger Name ist der Redaktion bekannt

