Ohne Schutzkonzept: Stadt Romanshorn lädt zum Häppchenanlass

Romanshorn Keine Maske weit und breit: Stadt Romanshorn lädt zum Häppchenanlass – ohne Schutzkonzept Es war, als wäre die Pandemie vorbei: Bei der Präsentation des Siegerprojektes zur Entwicklung der Hafenpromenade am Montagabend im Kornhaus gab es weder Maskenpflicht noch sonstige Schutzmassnahmen. Sie habe die Situation rechtlich falsch eingeschätzt, sagt die Stadt. Der Irrtum wird vermutlich keine Folgen haben. Markus Schoch 09.07.2021, 05.20 Uhr

Weder die Veranstalter noch die Besucher trugen eine Schutzmaske: Im Bild zu sehen sind Stadtrat Philipp Gemperle (links) und Stadtpräsident Roger Martin (rechts) sowie Benno Gmür und Andrea Ruf von der Schweizerischen Bodensee Schifffahrt. Bild: Reto Martin

Die Berner SVP steht derzeit national in der Kritik, weil die Teilnehmer der Delegiertenversammlung in einem Restaurant in Belp dicht an dicht sassen und keine Maske trugen, was ein Verstoss gegen die Covid-Verordnung ist. Diese schreibt Maskenpflicht in öffentlich zugänglichen Innenräumen vor.