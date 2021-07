Kantonsschule Romanshorn produziert Strom für 39 Haushaltungen

Romanshorn Kantonsschule vervielfacht ihre Stromproduktion: Seit Juli ist die neue Photovoltaikanlage in Betrieb Die Anlage auf den Dächern des Schulhauses liefert jährlich so viel Strom, wie 39 Haushaltungen verbrauchen. Dadurch bezieht die Kanti im Jahresvergleich über 20 Prozent weniger Fremdstrom. 06.07.2021, 11.35 Uhr

Luftaufnahme der Photovoltaikanlage auf den Dächern der Kantonsschule Romanshorn. Bild: PD/Patrick Itten

(red) Im Zusammenhang mit der Sanierung des Sporttraktes im Jahr 2019 wurde das Dach der Dreifachturnhalle mit einer zusätzlichen Photovoltaikanlage (125 kWp) ausgerüstet, was einer Zellenfläche von rund 740 Quadratmetern entspricht. Seit Juli 2020 liefert die neue Anlage nun neben der bereits bestehenden Photovoltaikanlage auf dem Hauptgebäude über dem Biologietrakt (30 kWp / 160m2) Strom.

Die verfügbaren Messdaten haben ergeben, dass die neue Anlage in einem Jahr knapp 150'000 kWh erbrachte, was einem durchschnittlichen Jahresstrombedarf von 33 Haushaltungen in der Schweiz entspricht, schreibt die Kantonsschule in einer Medienmitteilung. Addiert man die Jahresproduktion 27'000 kWh der seit 2017 bestehende Anlage als Gesamtproduktion im erwähnten Zeitraum dazu, sind es sogar 39 Haushaltungen. Mit dieser neuen PV-Anlage konnte der Fremdstrombezug im Jahresvergleich um 21.8 % gesenkt werden.

Als Mitglied des Seewasser-Konsortiums Romanshorn hat die Kantonsschule neben der rund 35-jährigen Bodenseewassernutzung zur Wärmegewinnung wie auch zur Bewässerung der Aussensportanlagen des Campus anstelle von Trinkwasser nun zu einem weiteren Umsetzungsschritt in Richtung natürlicher Energienutzung beigetragen.