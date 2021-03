Romanshorn «Jetzt geht das Brüggli zu weit»: Sozialinstitution in der Kritik – Kantonsräte bemängeln den Kauf gleich mehrerer privater Druckereibetriebe Die Grossräte Cornelia Zecchinel und Anders Stokholm sind der Ansicht, dass der mitunter staatlich finanzierte Integrationsbetrieb Brüggli immer mehr die Privatwirtschaft verdrängen würde. Über einen Vorstoss fordern sie ein Statement vom Regierungsrat. Der Brüggli-Kommunikationsverantwortliche sagt, man achte auf den Einklang von Wirtschaft und Ethik. Tanja von Arx 13.03.2021, 04.40 Uhr

Das Brüggli in Romanshorn sorgt momentan für Diskussionen. PD

«Jetzt geht das Brüggli zu weit.» Dies finden die Kantonsräte Cornelia Zecchinel und Anders Stokholm (beide FDP), und zwar in einer Einfachen Anfrage an den Regierungsrat. Im gestern auf der Webseite des Kantonsparlaments aufgeschalteten Dokument kritisieren sie, dass die private Sozialinstitution innert kurzer Zeit mehrere privatwirtschaftliche Druckereibetriebe gekauft und deren Mitarbeiter übernommen hat. Letztes Beispiel ist die Schoop AG mit Sitz in Arbon, wie Recherchen der Thurgauer Zeitung ergeben. Die Firma wird per 1. April Teil der sogenannten «Brüggli Medien».

«Das ist eine einseitige Konkurrenz»

Cornelia Zecchinel, Kantonsrätin, FDP Bild: PD

«Mit erhöhten Kapazitäten und niedrigen Preisen verdrängt das Brüggli immer mehr die Privatwirtschaft», so Zecchinel und Stokholm. Auch aus der Gastronomie gebe es Klagen über die Konkurrenz, «eine einseitige Konkurrenz», so die Grossräte. Könne doch das Brüggli auf Sozialversicherungsbeiträge bauen und damit anders kalkulieren als Unternehmen der Privatwirtschaft. Die beiden Kantonsräte bemängeln:

«Zudem haben die privaten Unternehmen dem Brüggli immer wieder Hand geboten und kostenfreie Ausbildungseinheiten für beeinträchtigte Menschen durchgeführt.»

Anders Stokholm, Kantonsrat, FDP Bild: Donato Caspari

Zecchinel und Stokholm wollen deshalb von der Regierung wissen: Wie steht der Kanton zu einer solchen Druckereimacht und dem Verdrängen der Privatwirtschaft durch einen mit öffentlichen Geldern mitfinanzierten Betrieb? Ausserdem gehen sie weiter und fragen: Wie finanziert das Brüggli die Druckereiaquisen und die Investitionen? Und wer kontrolliert den Einsatz der öffentlichen Gelder? Generell interessiert sie, wie hoch der Anteil der Unterstützungsbeiträge ist.

Michael Haller, Leiter Kommunikation und Kultur sowie Mitglied der Geschäftsleitung bei Brüggli, sagt auf Anfrage:

«Der Kanton ist über unsere Aktivitäten informiert.»

Die Organisation würde ihre Marktaktivitäten denn mit selbst erwirtschafteten Geldern finanzieren. Haller: «Das Brüggli ist ein Privatbetrieb, ein Verein, der zudem einen öffentlichen Auftrag erfüllt: die Ausbildung, Beschäftigung und Integration von Menschen mit psychischen und körperlichen Schwierigkeiten. Für diese Arbeit, die wir in einem Auftragsverhältnis wahrnehmen, erhalten wir öffentliche Gelder.»

«Wir achten auf den Einklang von Wirtschaft und Ethik»

Das Brüggli arbeite eng mit vielen Unternehmen im freien Markt zusammen, so Haller. «Dies ist wichtig für eine Integrationsarbeit, die sich für alle lohnt.» Man halte sich an die Vorgaben und achte auf den Einklang von Wirtschaft und Ethik. «Würden wir das nicht tun, wären wir nicht so ein erfolgreiches Sozialunternehmen.»