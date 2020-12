Romanshorn Im B-Treff angekommen: Am Freitag hat die Betula ihren neuen Standort an der Bahnhofstrasse eröffnet Es gibt einen Mittagstisch, Gesprächsmöglichkeiten und Büros: Die Institution Betula hat an der Bahnhofstrasse 30 zwei Standorte zusammengeführt. Der Co-Leiter Christian Brönimann freut sich über die gelungene Renovation. Markus Bösch 14.12.2020, 04.30 Uhr

Am neuen Standort: Gesamtleiter Christian Brönimann und Teamleiterin Cornelia Vogler im B-Treff. Bild: Markus Bösch

Vorher eine Papeterie, jetzt ein eigentliches Aushängeschild der sozialpsychiatrischen Einrichtung Betula: «Wir freuen uns sehr über diesen Ort, der unserer Institution so etwas wie ein Gesicht verleihen wird. Wir betreuen 80 Menschen mit Beeinträchtigungen. Menschen, die an verschiedenen Orten in Romanshorn wohnen – beispielsweise an der Kindergartenstrasse und im Konsumhof. Damit befinden wir uns hier sozusagen im Zentrum unserer Angebote», sagt Christian Brönimann. Zusammen mit Stefan Ribler leitet er die Betula-Institution.