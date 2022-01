Akie Müller aus Romanshorn komponiert Musik

Romanshorn Kraft für neue Melodien: Die Romanshornerin Akie Müller komponiert nach dem Tod ihres Hundes jetzt wieder Musik Die gebürtige Japanerin Akie Müller hat ein aussergewöhnliches Talent fürs Klavierspiel und bereits über 200 Stücke komponiert. Als ihr geliebter Hund Banon starb, hörte sie plötzlich auf. Drei Jahre später ist ihre kreative Energie nun zurück. Markus Bösch 26.01.2022, 04.10 Uhr

Akie Müller lebt und komponiert in Romanshorn. Bild: Markus Bösch

Ihre Musik hat einen besonderen und einzigartigen Klang mit ganz einfach schönen Melodien. Die meiste Zeit komponiere sie gar nicht, sagt Akie Müller, die mit ihrem Künstlernamen Hikaru Suzuki heisst. Wenn die Musik komme, sei es dann aber ganz intensiv.

«Die Stunden, in denen ich arbeite, können sich wie kurze Momente anfühlen. Ein Gefühl für die Zeit ist dann irgendwie weg.»

Für das Komponieren müsse sie entspannt sein. Sie verbinde sich dann «mit oben». «Ich bin immer unsicher, ob es kommt. Dabei ist es sehr wichtig, dass ich daran glauben kann, dass die Musik sicher zu mir kommen wird.» Manchmal funktioniere es, wenn sie zum Beispiel ein Gemälde anschaue.

Die Trauer um ihren Hund nahm ihr ihre Schaffenskraft

2008 hatte sie ihr erstes Werk geschrieben, sie, die eigentlich nie Komponistin werden wollte. In den darauffolgenden elf Jahren wurden daraus 40 Werke mit über 200 Stücken. Dazu gehören Trios, Sonaten für Violine, Flöte und Cello sowie verschiedene Klavierwerke für Solo, vier Hände und zwei Klaviere. 2018 kam dann ein Einschnitt mit dem Tod ihres geliebten Hundes Banon. Ihre kreative Energie kam zu einem Stillstand.

Erst 2021 begann sie wieder zu komponieren. Im November wurde am Herbstkonzert der Romanshorner Musikschule ihre «Bodenseesuite Nr.2» zum ersten Mal aufgeführt. Und im laufenden Jahr werden von drei Pianisten ihre 24 Konzertetüden für Klavier solo aufgenommen. Darüber hinaus werden im Herbst verschiedene Konzerte mit ausschliesslich ihrer Musik in Luzern, Zürich, Romanshorn und Amriswil stattfinden. Ihre Werke werden im Wiener Verlag Universal Edition bei Scodo verlegt.

Früher mochte sie Klavier nicht

Akie Müller wurde 1965 in Japan geboren. Bereits in jungen Jahren zeigte sie ein aussergewöhnliches Talent fürs Klavierspiel. Obwohl sie dieses Instrument eigentlich nicht mochte, begeisterte sie die Jurys, wenn sie an einem Wettbewerb mitmachte. Bei einem Masterkurs am Mozarteum in Salzburg bescheinigte ihr der sie unterrichtende Professor eine «musikalische Ausdruckskraft auf höchstem Niveau». Am Konservatorium Winterthur schloss sie mit dem Konzertdiplom ab: Sie hat ein grosses Talent, die Noten schnell und intuitiv zu erfassen und zu reflektieren.

Nach der Diagnose einer Nervenerkrankung in ihren Händen konnte Akie Müller nicht mehr als Pianistin auftreten. Neben ihrer Arbeit als Klavierlehrerin begann sie 2008 mit dem Komponieren. Sie ist verheiratet mit dem Musiker Christoph Müller, hat eine erwachsene Tochter und lebt mit ihrer Familie in Romanshorn.