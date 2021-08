Skandalspiel: Arboner und Romanshorner versöhnen sich

Romanshorn «Ihr seid keine Schlägertypen»: Warum die Mannschaften eines Skandalspiels Leibchen tauschen und miteinander essen Bei einem Match der A-Junioren des FC Romanshorn und des FC Arbon kommt es am 21. Juni nach dem Abpfiff beim Handshake zu einem Handgemenge. Ein Spieler geht zu Boden und verliert das Bewusstsein. Der Schiedsrichter spricht in seinem Bericht angeblich von einer Schlacht. Die Verantwortlichen der beiden Vereine halten diese Darstellung für masslos übertrieben. Am Montagabend tun die beiden Mannschaften den ersten Schritt zur Wiedergutmachung. Markus Schoch 10.08.2021, 18.30 Uhr

Versöhnliche Geste: Die Captains des FC Romanshorn und des FC Arbon tauschen auf dem Fussballplatz in Romanshorn Trikots. Danach gehen die beiden Mannschaften gemeinsam essen. Bild: Donato Caspari

Die beiden Fussballmannschaften trafen sich am Montagabend in Romanshorn zum gemeinsamen Essen. Warum?

Sie wollen ein Zeichen setzen und das aus ihrer Sicht falsche Bild korrigieren, das sich die Öffentlichkeit von ihnen gemacht hat. Das Treffen ist sozusagen der Ersatz für den Handshake, zu dem es am 21. Juni nicht gekommen ist.

Was passierte damals?

Die A-Junioren spielen an diesem Tag gegeneinander. Die Romanshorner gewinnen knapp 3:2. Die Schlussphase ist äusserst hektisch. Der Trainer der Romanshorner bekommt in der 87. Minute die gelbe Karte, in der Nachspielzeit spricht der Schiedsrichter den Arbonern einen Penalty zu, was zu Protesten und einigen Verwarnungen von Spielern führt. Nach dem Abpfiff klatschen sich die Spieler wie üblich ab. Dabei kommt es zu einem Tumult, der 20 bis 30 Sekunden dauert und jäh endet, als ein Romanshorner Spieler zu Boden geht. Er verliert das Bewusstsein, blutet aus dem Mund und verschluckt seine Zunge. Ein Trainer des FC Arbon verhindert Schlimmeres, indem er dessen Atemwege freimacht.

Ist der Fall für die beiden Vereine mit der Versöhnung abgeschlossen?

Nein, das vom Ostschweizer Fussballverband eingeleitete Verfahren ist weiter hängig. Das Problem: Es ist bis heute nicht klar, was sich an jenem 21. Juni genau zugetragen und wer letztlich den Spieler ausgeknockt hat. «Es gibt sehr viele verschiedene Versionen», sagt Anton Landolt, der Juniorenobmann des FC Romanshorn. Der Schiedsrichter spricht in seinem Bericht über die Ereignisse angeblich von einer Schlacht.

Eine ganz andere Wahrnehmung haben die Trainer und Betreuer der beiden Vereine. «Sie deckt sich zu 90 Prozent nicht mit derjenigen des Schiedsrichters», sagt Lukas Auer, der designierte Präsident des FC Arbon. Es könne keine Rede sein von einer Massenschlägerei. Wären die beiden Mannschaften während des Spiels so aneinandergeraten, wie es im Anschluss geschehen ist, hätte es Verwarnungen oder sogar einen Platzverweis gegeben, sagt Landolt. Damit wäre die Sache erledigt gewesen. Völlig haltlos sei der Vorwurf, die Betreuer der beiden Mannschaften hätten tatenlos zugesehen, als die Jugendlichen sich in die Haare geraten waren. «Es ging alles so schnell und war so schnell vorbei, dass wir gar keine Zeit hatten einzugreifen», sagt Landolt.

Alles halb so schlimm also?

Nein und ja, sagen die Verantwortlichen der beiden Vereine. Das Verhalten der Spieler sei tatsächlich unverzeihlich gewesen, sind sie sich einig. Auer braucht bei seiner Ansprache an die 17- bis 19-Jährigen am Montagabend deutliche Worte: «Es war unter aller Sau, was ihr geboten habt, so etwas gehört weder auf noch neben dem Platz.» Der Rufschaden für den FC Arbon und den FC Romanshorn sei riesig. Er werde seit sieben Wochen fast täglich auf die Vorkommnisse beim Match vom 21. Juni angesprochen, sagt der Romanshorner Trainer. Gleichzeitig würden das kantonale Sportamt oder auch Jugend und Sport unangenehme Fragen stellen, sagt Landolt. Er und Auer nehmen die Spieler aber auch in Schutz gegenüber der medialen Vorverurteilung. «Ihr seid keine Schlägertypen. Es liegt jetzt an euch, das Image zu korrigieren.»

Welche Strafen drohen den beiden Vereinen beziehungsweise einzelnen Spielern?

Der Ostschweizer Fussballverband will beide Trainer und je fünf Jugendliche für fünf Spiele und mehr sperren, einen sogar bis im nächsten Juli. Darunter seien auch solche, die dem bewusstlosen Spieler geholfen hätten, kritisieren die betroffenen Vereine. Dazu kommen Bussen im Gesamtbetrag von über 2'000 Franken. Gleichzeitig sollen die zwei Teams mit sechs Strafpunkten in die Meisterschaft starten müssen, was Wettbewerbsverzerrung sei und den möglichen Abstieg aus der höchsten Liga bedeuten könnte, sagt Landolt. Die Vereine wollen die Sanktionen nicht akzeptieren und haben mit einer Ausnahme im Fall der Spielsperre eines Arboners Einsprache eingelegt. Es stehen diverse Befragungen an.

Wann ist mit einem abschliessenden Urteil zu rechnen?

Das lässt sich nicht sagen. Wie lange die beiden Vereine im Ungewissen sind über die Konsequenzen der Ereignisse vom 21. Juni, hängt auch von ihnen selber ab. Sie können die definitive Verfügung des Fussballverbandes an eine erste und dann auch noch an eine zweite Rekursinstanz weiterziehen. Auer hätte vom Ostschweizer Fussballverband erwartet, dass dieser den Dialog mit ihnen sucht. «Man hätte uns beispielsweise zu einem Gespräch am runden Tisch einladen können, was leider nicht passiert ist.» Sie seien einfach vor vollendete Tatsachen gestellt worden und hätten gerade einmal fünf Tage Zeit gehabt, um Stellung zu beziehen. «Wir hatten keine Ahnung, was genau zu tun ist, da wir mit einer solchen Situation noch nie konfrontiert waren», sagt Landolt. Sie hätten aus verfahrenstechnischen Gründen so vorgehen müssen, wie sie es getan hätten, sagt Stephan Häuselmann, der Präsident des Ostschweizer Fussballverbandes.

Sind die beiden Teams weiter für die Meisterschaft gesperrt?

Nein, die Einsprachen der beiden Vereine haben aufschiebende Wirkung. Heisst: Die angedrohten Strafen werden noch nicht vollzogen.

Haben die Vorfälle vom 21. Juni für einzelne Spieler auch strafrechtliche Folgen?

Ausgeschlossen ist es nicht. Die Polizei ermittelt wegen Verdachts auf Raufhandel. Gleichzeitig liegen verschiedene Strafanträge vor. Details dazu kann die Polizei aus Persönlichkeitsschutzgründen nicht nennen. Denkbar ist, dass Spieler damit diejenige Personen belangen wollen, die sie geschlagen haben.

Ergreifen die Vereine Massnahmen, damit sich ein ähnlicher Vorfall nicht wiederholt?

In Arbon wollen die Verantwortlichen die Spieler stärker für das Thema Fairness sensibilisieren. Der Romanshorner Juniorenobmann Landolt sieht keinen Handlungsbedarf. «Es ist nicht nötig.» Aber selbstverständlich seien die Ereignisse vom 21. Juni Thema im Verein. Die Gespräche darüber hätten alle einfühlsamer gemacht.