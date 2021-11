Romanshorn «Ich wäre gerne Priesterin gewesen»: Die Ehemalige Gemeindeleiterin Gaby Zimmermann lebt nun zwischen Priester und Schweinen Zwei Jahre ist es her, seitdem Gaby Zimmermann als Gemeindeleiterin der katholischen Kirche Romanshorn in Rente ging. Ein ruhiger Ruhestand sieht allerdings anders aus. Die Theologin bleibt politisch und kirchlich engagiert für Umwelt, Tiere und Frauen. Aylin Erol Jetzt kommentieren 30.11.2021, 05.30 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Gaby Zimmermann lebt mit ihren acht Mini-Schweinen und Hühnern in einem alten Bauernhaus in Kesswil. Bild: Ralph Ribi

Ein kleiner Garten mit allerlei Sträuchern und Blumen säumt den Kiesplatz vor dem unauffälligen Bauernhaus in der kleinen Seitenstrasse von Kesswil. Von der Blumenpracht des Sommers sind allerdings nur noch wild in alle Richtungen gereckte, vertrocknete Stiele übrig. «Das darf man bloss nicht abschneiden. Das gibt allerlei Insekten und Tieren einen Zufluchtsort, jetzt wo es kälter wird», erklärt Gaby Zimmermann mit ernster Miene und streichelt dabei flüchtig über einen langsam dahinwelkende Lavendelstrauch. Dass es sich bei Tieren und Umwelt um eine Herzensangelegenheit der gebürtigen Kölnerin handelt, wird schon nach wenigen Schritten in Richtung eines alten Kuhstalls, der ans Bauernhaus angebauten ist, klar.

Ihre blauen Augen strahlen, wenn sie über Tiere spricht

Während ein paar Hühner ihr Scharren durch das gelbe Laub unterbrechen, um neugierig ihre Hälse in Zimmermanns Richtung zu recken, hört man bereits erfreutes Grunzen. «Das hier ist Swino… Benni… Pinto…» Zimmermann zählt mit einem breiten Lachen die Namen und das stolze Alter ihrer borstigen Mini-Schweine auf, während eines nach dem anderen freudig mit dem Schwanz wedelnd zu ihr springt, um sich Streicheleinheiten einzuholen. Mit ihren grossen feuchten Nasen schnuppern die Schweine immer wieder neugierig an Zimmermanns Hosenbeinen und hinterlassen feuchte, manchmal auch schlammige Flecken.

«Ja, ja, genau wegen euch kann ich immer nur alte Kleider tragen», lacht Zimmermann und tätschelt den Rücken von Swino, der wohlig grunzt und sich an ihr Bein drückt. Ihre blauen Augen strahlen, wenn sie von ihren acht Schweinen, acht Hühnern und dem Hahn erzählt. Etwa was für eine Freude es immer sei, zu sehen, wie sich ihre Schweine im Stall unter einer dicken Strohschicht vergraben, sodass nur noch ihr Hinterteil herausschauen würde. Oder wie gerne sie den Prozess eines ihrer Hühner begleite, wenn es gerade brüte.

Engagement für Nachhaltigkeit

Während ihrer 23 Jahre als Gemeindeleiterin der Katholischen Kirche Romanshorn hat sich Gaby Zimmermann immer für das Wohl von Tieren und Nachhaltigkeit eingesetzt. So fanden auch die acht Schweine zu ihr. «Der Pfarrgarten war immer eine Last. Da kam mir 1997 die Idee mit den Schweinen, die gerne grasen, aber weniger aufwendig sind als Schafe», erzählt Zimmermann. Als positiver Nebeneffekt hatten Kinder und Erwachsene gleichermassen Freude an den neuen vierbeinigen Bewohnern. Als 2010 die Gebäude der katholischen Kirche gründlich renoviert werden mussten, zogen die Schweine nach Kesswil. Zusammen mit ihrem WG-Partner, dem pensionierten Priester Toni Bühlmann, kümmert sich Gaby Zimmermann deshalb nun um die Tiere. Das alte Bauernhaus mit dem Stall, grossen Garten und den vielen Fruchtbäumen, von denen die Schweine und Hühner gerne naschen, nennt sie ihr «kleines Paradies».

Weltrettungs- statt Weltuntergangsstimmung

Ein weiteres Beispiel für ihr Umweltengagement ist der Grüne Güggel, ein kirchliches Umweltlabel, das sich jede Schweizer Kirchgemeinde, Pfarrei und kirchliche Institution durch nachhaltiges und umweltbewusstes Handeln verdienen kann. Als eine der Initiantinnen des Labels unterstützt sie auch heute, zwei Jahre nachdem sie offiziell in den wohlverdienten Ruhestand ging, vier Kirchgemeinden auf dem Weg zur Zertifizierung. Die 63-Jährige erklärt:

«Ich finde, die Kirche hat eine ganz besondere, auch ethische Verantwortung, um gegen den Klimawandel und das Artensterben aktiv zu werden, da wir ja an Gott als den Schöpfer glauben.»

Ihr Ton hat sich verändert. Zuvor bei den Tieren liebevoll und ruhig, wirkt sie nun ernst und entschlossen. Die Politik und auch die Kirche würden ihrer Meinung nach noch immer zu zögerlich bei Umweltthemen handeln. Sie könne den Frust der jüngeren Generationen deshalb gut nachvollziehen. «Aber ich finde, es braucht viel mehr Weltrettungsstimmung als Weltuntergangsstimmung. Lasst uns doch gemeinsam jede einzelne positive Handlung schätzen!» Nun lächelt Zimmermann wieder, wenn auch nicht so breit wie beim Tätscheln von Swinos Bauch.

Bei ihren Tieren lacht die ehemalige Gemeindeleiterin der katholischen Kirche Romanshorn noch. Geht es allerdings um Themen wie Umweltschutz oder Gleichstellung, wird sie ernster. Bild: Ralph Ribi

Als Frau in der Kirche

Die Theologin macht sich auch nach ihrem Amtsabtritt grosse Gedanken ums Weltgeschehen und den Platz der Kirche in der heutigen Zeit: «Es ist ja kein Geheimnis, dass den meisten beim Gedanken an die Kirche als erstes Rückständigkeit, Missbrauchsfälle und Ausschluss in den Sinn kommen.» Auch sie fände, dass es an der Zeit wäre, dass die Kirche demokratische Werte übernehmen würde – vor allem auch was die Gleichstellung von Mann und Frau angehe. Mit ihrem abgeschlossenen Theologiestudium und Erfahrungen in der Kirche durch ehrenamtliche Arbeit hätte Gaby Zimmermann auch schon als junge Frau die Fähigkeiten und das nötige Know-how einer Priesterin vorweisen können. Dazu konnte es allerdings nie kommen.

«Natürlich, wenn es die Möglichkeit gegeben hätte, in der katholischen Kirche Priesterin zu werden, hätte ich das sehr gerne gemacht. Aber ich wusste ja von Anfang an, dass ich das nicht erleben werde.»

Zimmermann wird nachdenklich und hält inne, als würde sie sich ein Leben ausmalen, das hätte sein können. Dann schüttelt sie kaum merklich den Kopf und lächelt wieder. Pragmatisch erklärt die Theologin, dass sie als Gemeindeleiterin schliesslich ähnliche Aufgaben übernehmen und ebenfalls viel für die Gemeinschaft hatte tun können.

Auch als Rentnerin keine Zeit

Gaby Zimmermann spricht es nicht laut aus, aber im Gespräch wird klar, dass ihr die Kirchgemeinschaft von Romanshorn sehr fehlt. Als sie im August 2019 ihr Amt übergab, nahm sie vorerst möglichst grossen Abstand, um ihrer Nachfolgerin den Einstieg zu erleichtern. «Damit verlor ich aber auch auf einen Schlag fast meine gesamten sozialen Kontakte. Die Kirchgemeinde war sowas wie meine Familie», erklärt die 63-Jährige matt und auf Hochdeutsch, denn Schweizerdeutsch hat sie sich nie aneignen können. In der Schweiz habe sie ausserhalb der Kirche deshalb wohl nie richtig dazugehört.

Ganz von der Bildfläche verschwunden ist Gaby Zimmermann bei der Kirche Romanshorn allerdings nicht. Zwanzig Prozent arbeitet sie weiterhin als Ferienvertretung für die Gemeinde. Mit den Tieren, dem grossen Bauernhaus und ihrem Engagement für den Grünen Güggel gestaltet sich der Ruhestand damit gar nicht so ruhig: «Ich fühle mich nicht wie eine Rentnerin. Ich dachte, ich hätte viel mehr Zeit», lacht die Kölnerin und zuckt die Schultern. Falls es ihr dann doch irgendwann langweilig werden sollte, wartet schon das nächste Projekt auf die ehemalige Gemeindeleiterin: «Ich möchte ein Buch schreiben.» Nur die Zeit, die sei eben noch immer knapp.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen