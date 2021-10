Gabi Bruder leitet seit 25 Jahren Reisebüro in Romanshorn

Interview «Für viele Menschen ist Reisenkönnen so etwas wie ein Grundbedürfnis»: Gabi Bruder führt seit 25 Jahren das Romanshorner Reisebüro «Bodana Travel» Im Interview spricht die Unternehmerin über Hoffnungszeichen, ihre Eltern als Wegbereiter und Ferien in Zeiten der Klimakrise. Markus Bösch Jetzt kommentieren 12.10.2021, 17.20 Uhr

Gabi Bruder in ihrem Reisebüro. Bild: Markus Bösch

Corona ist noch in aller Munde: Wie beurteilen Sie die Lage für Ihr doch kleines Reisebüro?

Wir sind als Reisebranche wohl genauso betroffen wie viele andere Bereiche der Wirtschaft. Für mich war klar: Das geht sicher vorüber, das muss vorbeigehen. Unterdessen dauert dieser Zustand von Unsicherheiten und immer wieder neuen Anpassungen schon recht lange. Immerhin bewegt sich unser Umsatz wieder bei etwa 30 Prozent im Vergleich zu den Vorjahren. Dass wir jetzt da sind, wo wir sind, hat sicher auch damit zu tun, dass wir immer wieder mit Herausforderungen zu tun hatten, beispielsweise mit dem kompletten Einbruch nach den Anschlägen von 2001.

Gab es denn in dieser Zeit und jetzt auch Positives festzustellen?

Als die ersten Kundinnen und Kunden den Mut hatten und wieder auf Reisen gingen, war dies sicher positiv für all jene, deren Jobs abhängig sind vom Tourismus. Viele von ihnen leben ja direkt oder indirekt davon. Das habe ich mir selber auch sagen müssen und bin darum in diesem Jahr oft in der Schweiz und auch in Kroatien und auf Santorini unterwegs gewesen. Oft auch ohne die sonst üblichen Massen.

Diese Pandemie ist ja nicht das einzige Problem für ein physisch betriebenes Reisebüro.

Sicher sind heute die Möglichkeiten, Reisen selber und online zu buchen, vielfältig. Doch – und da liegt einer unserer Vorteile – ich kann nach den Wünschen der Kunden die Reise zusammenstellen und verschaffe ihnen damit Zeit für anderes. Und wir können auch in diesen Zeiten mithelfen und unterstützen, wenn es zum Beispiel um Reisebestimmungen unter Coronabedingungen geht. Und die Kundinnen und Kunden profitieren auch von unserem Wissen über Orte, Unterkünfte und Reisemöglichkeiten. Philosophisch ausgedrückt: Der Kunde, die Kundin kommt zu uns, weil sie das Produkt von realen Menschen im Dialog beziehen können.

Sie sind seit einem Vierteljahrhundert in diesem Geschäft vor Ort: Wie hat es angefangen?

Im Grunde hat unsere Geschichte bereits in den 1980er-Jahren begonnen: Mein Vater war damals Ortschef in Romanshorn und in seiner Freizeit oft mit privaten und auch speziellen Bahnen unterwegs. Einmal kam eine ortsansässige Firma auf ihn zu, mit der Bitte, deren Gästen neben der Firmenbesichtigung etwas Besonderes zu bieten, eben einen solchen Ausflug mit einer besonderen Bahn an einen besonderen Ort. Das machte die Runde. Und bald stellte er für Vereine, die Feuerwehr und andere mehr Gruppenreisen zusammen, also Bahnfahrten, Restaurantbesuche und Überraschungen. Mit den Jahren wurde dies zu seinem Nebenerwerb.

Und wie kamen Sie dazu?

Nachdem er den Namen und ein Logo kreiert hatte: Ich war vorher bei Kuoni tätig in der Reservationsabteilung, als Reiseleiterin in Griechenland und Italien und dann im Einkauf. Dies alles kam mir zugute und half mir beim Entscheid, zu wechseln und selbstständig zu werden. 1996 passte es dann für mich. Ich zog um und ein in diese Lokalitäten, die sich bis heute am selben Ort befinden. Meine Eltern wirkten da noch mit, meine Mutter war nahe am Thema. Sie arbeitete lange in der Gastronomie, führte das Perkeo, danach das Schwimmbadrestaurant und arbeitete auf den Bodenseeschiffen.

Dieser Schritt in die Selbstständigkeit erforderte …

… Mut. Ganz genau. Allerdings musste ich ja nicht bei null anfangen. Anfangs hatte ich eine Teilzeitmitarbeiterin, unterdessen und in den letzten Jahren waren wir zu dritt oder zu viert, mich eingerechnet. Übrigens ist grad auch das ein Vorteil von uns, der Reisebranche überhaupt: Wir können seit jeher Teilzeitstellen anbieten, vor allem für Frauen. Kurz vor der Jahrtausendwende haben wir das Ganze in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Einerseits mussten sich die Romanshornerinnen und Romanshorner erst an «ihr »Reisebüro gewöhnen. Anderseits waren Badeferien zu jener Zeit für viele ein Thema. Und da war es ein Vorteil für mich, dass ich viele Hotels im östlichen Mittelmeerraum sehr gut gekannt habe.

Was bedeutet Reisen im Zeichen der Klimakrise?

Für viele Menschen ist Reisenkönnen so etwas wie ein Grundbedürfnis: Abstand nehmen, Neues kennen lernen, sich erholen. Mein persönlicher Wunsch ist es, den Kundinnen und Kunden nahezubringen, dass Reisen Zeit braucht, brauchen darf. Also: lieber eine längere Reise als mehrere kurze Reisen. Ich weiss: Das ist nicht mehr oder noch nicht trendig. Vielleicht haben nicht alle Menschen die Möglichkeit, mehrere Ferienwochen am Stück zu beziehen. Doch was bringen letztlich Ferien, die man im Hetzmodus, im zeitlichen Stress hinter sich bringt?

Inwieweit kann Reisen überhaupt nachhaltig sein?

Diese Frage stellt sich tatsächlich. Sicher ist, dass Reisen einen Preis haben muss. Dazu gehört auch die Diskussion um die bereits möglichen CO 2 -Kompensationen, zum Beispiel durch die Organisation myclimate. Und selbstverständlich bieten wir auch spezielle Reisen an – wie Genussfahrten auf dem Fluss, die Kombination von Bahn und Hotel oder auch geführte und individuelle Velo(rund)reisen. Mit dem Thema zu tun hat auch dies: Sobald auch der – vielleicht langsamere – Weg mit zum Ziel der Ferien gehört, wird die Reise nachhaltiger. Für die Umwelt. Und auch für sich selber.

