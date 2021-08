Romanshorn «Ich habe Freude an diesen Tieren»: Warum im Estrich von Ernst Züllig über 60 Fledermäuse wohnen Am Samstag erhielt Ernst Züllig aus Oberhäusern eine Auszeichnung für sein fledermausfreundliches Zuhause: Hier befindet sich eine der grössten Populationen für Langohren im Thurgau. Markus Bösch 23.08.2021, 18.00 Uhr

Ernst Züllig hat ein Herz für Langohren. Die Fledermausart gehört zu den gefährdeten Arten. «Auch darum ist es so wichtig, dass die Menschen ihnen Unterschlupf und Wohnung ermöglichen», sagt Elke Hörler, Präsidentin des Thurgauer Vereins Fledermaus-Schutz. Sie hat Erns Züllig aus dem Romanshorner Weiler Oberhäusern eine Plakette für ein «Fledermausquartier von nationaler Bedeutung» überreicht. Züllig sagt:

«Wenn sie am Abend aus ihrem Quartier kommen, um die Linde auf dem Vorplatz kreisen und auf die Jagd fliegen, fühlen sie sich wohl.»

Der Verein Fledermaus-Schutz hat 40 Unterstützer und Mitglieder. In etwa gleich viele Frauen und Männer sind fürs Monitoring unterwegs. Das heisst, sie zählen und kontrollieren die Tiere in ihren Quartieren. Und sie beobachten, wo und wohin die Fledermäuse auf ihren Jagdausflügen unterwegs sind. Wenn sie kurze Distanzen zurücklegen, bedeutet das auch, dass es genug Futter, sprich Insekten, hat.

Verein sucht weitere Fledermausbeobachter 40 Fledermausbeobachter für 50 Thurgauer Gemeinden sind laut Franziska und Marius Heeb zu wenig. Sie sind die Leiter der Thurgauer Koordinationsstelle und suchen zusammen mit dem Verein nun freiwillige neue Fledermausschützerinnen und -schützer aus der Region. Dazu führt der Verein am 12. November einen Informationsabend durch. Er findet im Schulhaus Sandbänkli in Bischofszell statt. (mb)

Ernst Züllig und Elke Hörler vom Verein Fledermaus-Schutz vor seinem Haus im Weiler Oberhüseren.

Ernst Züllig ist seinen Fledermäusen zum ersten Mal vor 24 Jahren begegnet, als er nach der Installation der Solaranlage diese entlüften musste. Die fliegenden Mitbewohner waren direkt unter dem Dach: «Früher hat man die Häuser wahrscheinlich so gebaut, dass auch Tiere Unterschlupf finden können.» Jetzt seien diese Fledermäuse einfach da zu Hause. Züllig findet das gut:

«Dank der Fledermäuse werden wir wenig von Insekten belästigt.»

Immerhin frisst eine Fledermaus bis zu 3000 Insekten pro Nacht. Ihre Exkremente sind zwar die Kehrseite. «Doch ich habe Freude an diesen Tieren», sagt Züllig.

Elke Hörler überreicht Ernst Züllig das Prädikat «Fledermausquartier von nationaler Bedeutung».

Bei einer kurzen Besichtigung des Estrichs wurde auch erzählt, was heutzutage die Bedrohungen für diese Tiere sind: ausgebaute Dachstöcke, zu viel Licht in der unmittelbaren Umgebung und letztlich der alarmierende Rückgang der Insekten. «Hier, bei diesem Bauernhof in Oberhäusern, finden die Langohren hingegen ideale Lebensbedingungen», so Hörler. Um die Tiere durch das Blitzlicht der Kamera nicht zu verstören, wurde im dunklen Estrich nicht fotografiert.